Video: Dani Duke se limpia la boca tras un beso de ‘La Liendra’ en plena fiesta y levanta polémica en redes

Durante el fin de semana, varios de los influencers más reconocidos de Colombia se reunieron a las afuera de Medellín para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, Daiky Gamboa.

La Liendra, Dani Duke, Marcela Reyes, entre otros hicieron parte de la multitudinaria celebración que se extendió hasta altas horas de la noche, hubo pólvora y todo tipo de excentricidades.

Este domingo 7 de febrero, empezó a circular un video que ha dado mucho de que hablar, uno de ellos lo protagonizaron La Liendra y su novia, luego de darse un beso en la pista de baile.

En las imágenes se ve a ‘La Liendra’ cuando se acerca a Dani y procede a darle un beso, sin embargo, casi de inmediato se puede apreciar la expresión asquienta de una chica que mira a youtuber.

Después de eso, Duke se limpia la boca con la mano, pero sin tanto reparo ‘La Liendra’ nuevamente le da un beso. Esta vez la mujer no puede esquivarlo.

Luego del polémico video, muchos comentarios en las redes sociales expresan que esa es la muestra de que reflejaría que Duke estaría con el quindiano solo por interés.

No obstante, otros usuarios la defienden y comentan que seguramente se limpió porque al estar bailando, están sudando y no es tan agradable, pero que no tiene nada que ver con que la relación este mal entre ellos.

Cabe recalcar que esta relación ha dado mucho de que hablar, incluso desde antes de su confirmación, a tal punto que comenzaron a invadir las redes sociales de los amigos más cercanos de ambos para saber cómo surgió todo entre ellos.

Con el tiempo, los interrogantes se empezaron a convertir en duras críticas sobre la joven creadora de contenido, a quien acusan de estar con él por dinero.

Sin embargo, en una de esas acusaciones, su amigo Daiky estalló contra las personas que insinúan y llaman a Daniela “interesada” por el dinero de La Liendra. El paisa no guardó silencio y salió en defensa de su amiga, tras cansarse de esta clase de mensajes.

De acuerdo con lo que expresó Daiky en sus historias de Instagram, Dani Duke siempre ha trabajado en rodajes y modelaje para ganarse el dinero y darse los gustos que tiene, pese a que nunca ha tenido fuertes necesidades.

Adicional a esto, enfatizó en las enseñanzas que le dio el papá a su amiga, para que nunca dependiera de la plata de nadie.

“Daniela no necesita la plata de nadie, Daniela nació millonaria, y, como nació millonaria, aprendió a hacer plata toda la vida, y eso es lo que ha hecho”, aseguró el colombiano.

