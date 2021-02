Fuerte discusión entre el actor Sebastián Caicedo y el activista Levy Rincón por Gustavo Petro

Esta semana se conoció que varios políticos del denominado “centro” se reunieron con miras a crear una gran coalición que les permita ganar terreno en las elecciones tanto presidenciales como legislativas que se realizarán en 2022. Sin embargo, el gran ausente en esta reunión fue el senador Gustavo Petro, que al parecer no tendría cabida en esa futura convergencia política, lo que molestó a varios de sus seguidores en Twitter.

El pasado viernes 5 de febrero fue tendencia el #PetroPresidente promovidos por simpatizantes de la Colombia Humana, pero también estuvo el #PetroNuncaSeraPresidente que lo promovieron internautas que no están de acuerdo con la agenda política del petrismo.

Fue en ese segundo numeral donde empezó esta discusión. El actor Sebastián Caicedo, esposo de la reconocida actriz Carmen Villalobos, trinó: “Una Colombia más humana!!! Pero nunca una Colombia humana! #PetroNuncaSeraPresidente”, comentario que provocó fuertes reacciones.

Fueron tantas las críticas que recibió el actor que tuvo que salir aclarar que no apoyar a Gustavo Petro para su candidatura presidencial, no lo hacía ni “uribista”, ni “fajardista”. “También quiero un cambio, pero no ese. Posd: No soy Uribista, ni Fajardista”, trinó el actor.

Sin embargo, ese comentario no funcionó para bajarle a las críticas y este sábado escribió: “Cómo les duele que no pensemos cómo ellos” , refiriéndose a los simpatizantes del senador Gustavo Petro.

Fue en este comentario donde apareció el activista político y youtuber Levy Rincón quien es un fuerte seguidor de Gustavo Petro.

“Perdón, no sabía que usted pensaba”, le contesto Rincón al actor Sebastián Caicedo, quien por supuesto no dejó pasar la oportunidad de responderle.

“Te estaba esperando! No sabia de ti hasta que el periodismo lo empezó a ejercer cualquiera sin estudiar y su mayor arma para volverse famoso en redes es descalificar con groserías y ofensas personales a los que no piensan igual o tienen otra ideología política! Vas bien, saludos”, escribió el actor.

Levy le respondió: “No sabía de ti hasta que la actuación la empezó a ejercer cualquiera con cara bonita que no sepa actuar. ¡Saludos!”. A lo que Caicedo dijo: “Lo sabía, gracias por darme la razón”.

Pero la discusión fue tomando más peso cuando el youtuber dijo: “¿El que te enseñó escribir es el mismo que te enseñó actuar? Te engañaron con ese paquete, compadre”.

El actor no espero mucho para responderle: “Este es tu módem operandi, buscar descalificar a las personas! A cual de todos mis maestros en 20 años de carrera te refieres? Muchos de tu ideología a quienes respeto y admiro! Puede que si, soy malo, pero no dejo de estudiar y trabajo no me falta! Tu que fue lo que estudiaste?” .

La discusión se alargó y los trinos parecían mejor una conversación entre ambos personajes:

Levy Rincón: Si piensas descalificar a alguien porque no estudió quizá deberías cuestionar tu arribismo rampante. Pero qué le voy a pedir introspección a alguien que lleva 20 años haciendo de sí mismo.

Sebastián Caicedo: Eso no lo sabes, solo imaginas y especulas. Muchos trabajamos para pagarnos el estudio, y por supuesto que muchos no tienen esa oportunidad y hay que ayudarlos, pero hay otros quienes se escudan en eso y no lo hicieron por vagos y por pereza de trabajar.

Levy Rincón: Parce, usted argumenta de una manera tan famélica y precaria, que en realidad parece que no estudiara. No alardee de lo que no es capaz de abanderar.

Sebastián Caicedo: Levy no todos tratamos de ser lo que nos somos. Puede descalificarme y decir lo que quiera de mí, no me importa. Mi interés no es fama, lanzarme a la política y mucho menos desgastarme debatiendo con un tipo como usted. Puse un trino y usted apareció a hacer lo mejor sabe, ¡NADA!

Levy Rincón: Bueno, ni por acá convences con tu actuación. ¡Cuídate, campeón!

Sebastián Caicedo: ¡Tienes razón!

Levy Rincón: Ya, pana, ya se sabe que no tienes nivel argumentativo y te toca recurrir a memes. Todo bien, ve a promocionar proteínas y posar de bonito con filtros por Instagram. Vendiendo humo te va muy bien.

Sebastián Caicedo: Tiene razón!! Ningún trabajo es deshonra Levy, nuevamente quieres descalificar, el del argumento pobre eres tú. A tu edad todavía puedes trabajar duro para pagarte el estudio y preparase, nunca es tarde, en serio, sin joderlo, tú puedes! Éxitos.

Levy Rincón: Imagínate que sin estudio redacto y argumento mejor que vos. Saca otro conejo de la galera, estás muy predecible, papá.

Sebastián Caicedo: Mi interés no es descrestarte; seguramente redactas y argumentas estos temas mejor que yo, y cómo no, todos los días estás pegado a las redes jodiendo y fastidiando a los que no piensan igual. Respeto tu trabajo pero insisto, sin compararnos, te iría mucho mejor si te prepararas.

Hasta ahí llegó la discusión entre Sebastián Caicedo y Levy Rincón.

