Colombia

Asesinan a líder indígena Awá en zona rural de Tumaco: su esposa resultó herida y autoridades investigan el crimen

Dairo Padilla Nastacuas fue atacado por hombres armados mientras se desplazaba por una zona rural del sur del departamento de Nariño

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En el operativo, los atacantes se apoderaron de armas oficiales y facilitaron la fuga sin dejar heridos entre el personal de custodia ni la seguridad privada - VisualesIA Infobae
El líder indígena fue atacado por hombres armados - VisualesIA Infobae

El líder indígena del pueblo Awá, Dairo Padilla Nastacuas, fue asesinado por desconocidos en zona rural del municipio de Tumaco, en hechos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En el mismo ataque, su esposa resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades no han entregado aún un informe concluyente sobre los responsables ni sobre las circunstancias exactas del hecho.

Hechos ocurrieron en la noche del 14 de junio

De acuerdo con El Tiempo, el ataque se registró en la noche del domingo 14 de junio, cuando la pareja se desplazaba por una zona rural del municipio. En ese trayecto, fueron interceptados por hombres armados que les dispararon en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

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Producto del ataque, el líder indígena falleció en el lugar, mientras que su esposa fue auxiliada y trasladada de urgencia a un hospital del puerto sobre el Pacífico nariñense.

Autoridades investigan la participación de hombres armados en el ataque registrado contra el líder indígena en zona rural. - crédito Europa Press/David Allignon
Autoridades investigan la participación de hombres armados en el ataque registrado contra el líder indígena en zona rural. - crédito Europa Press/David Allignon

Perfil del líder indígena asesinado

Dairo Padilla Nastacuas, de aproximadamente 37 años, hacía parte del resguardo indígena Chinguirito Mira, ubicado en el municipio de Tumaco. Dentro de su comunidad era reconocido por su participación en procesos organizativos y por su rol como gobernador suplente del resguardo.

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A través de comunicados internos, la comunidad indígena confirmó el fallecimiento y expresó su rechazo al hecho.

“Hoy nuestro resguardo se viste de luto y de dolor ante la irreparable pérdida de nuestro hermano y líder indígena, Dairo Padilla Nastacuas”, señaló la organización comunitaria según el diario.

Asimismo, destacaron su labor en la defensa de los derechos del pueblo Awá, el fortalecimiento de la identidad cultural y el trabajo por el desarrollo comunitario.

Estado de salud de la esposa

La esposa del líder indígena permanece hospitalizada con heridas de gravedad. Según información de las autoridades locales conocida por el medio, su condición es crítica, aunque continúa recibiendo atención médica especializada.

No se han entregado detalles adicionales sobre su evolución clínica.

La red hospitalaria pública en Bogotá opera al límite tras declarar alerta amarilla por sobreocupación extrema en urgencias y hospitalización - crédito Alcaldía de Bogotá / Sitio web
La esposa del líder indígena fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica por la gravedad de sus heridas. - crédito Alcaldía de Bogotá (referencia)

Pronunciamiento de organizaciones indígenas

La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico (Oripap) rechazó el crimen y solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones.

La entidad señaló que el hecho afecta directamente a la comunidad y reiteró su llamado a esclarecer lo ocurrido:

“Rechazamos este hecho de violencia que atentó contra la vida de nuestro líder y nuestra compañera, quien se encuentra en estado delicado”, indicó la organización.

Además, exigieron identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Llamado a las autoridades en Nariño

De acuerdo con el medio ya mencionado, las comunidades indígenas solicitaron a las autoridades del departamento de Nariño y a la fuerza pública adelantar investigaciones que permitan esclarecer el crimen y garantizar la protección de los resguardos indígenas.

También pidieron medidas para evitar nuevos hechos de violencia en sus territorios.

Hasta el momento, no se han conocido resultados oficiales sobre los responsables del ataque, pero las autoridades continúan recolectando información para establecer las circunstancias del asesinato y determinar si existen estructuras armadas ilegales involucradas.

el líder Awá Luis Aurelio Araujo Hernández fue asesinado junto a dos escoltas en el municipio de Ricaurte. - crédito Pulso/Facebook
el líder Awá Luis Aurelio Araujo Hernández fue asesinado junto a dos escoltas en el municipio de Ricaurte. - crédito Pulso/Facebook

Antecedente de asesinatos en la región

El hecho se suma a otros casos recientes de violencia contra líderes indígenas en el departamento de Nariño. Hace poco más de un año, el líder Awá Luis Aurelio Araujo Hernández fue asesinado junto a dos escoltas en el municipio de Ricaurte.

De acuerdo con la información conocida en ese momento, las víctimas fueron interceptadas por hombres armados, quienes los obligaron a descender del vehículo y posteriormente les dispararon. El automotor fue incendiado con los cuerpos en su interior.

Sobre ese caso, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció públicamente y atribuyó el hecho a estructuras armadas ilegales, señalando la presencia del Ejército de Liberación Nacional en la zona.

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