Claudia Elena Vásquez publicó una foto de 1996 junto a Carlos Vives, el mismo día que lo conoció

Claudia Elena Vásquez, esposa del cantante colombiano Carlos Vives, reveló la foto de la primera vez que vio al samario. Foto: Redes

Claudia Elena Vásquez , exseñorita Colombia, es la esposa del cantante vallenato Carlos Vives y cuentan con una duradera relación admirada por sus fanáticos en redes sociales. La pareja, casada en 2008, lleva trece años en ese estado civil y en redes sociales se puede apreciar que el amor pervive a través del tiempo.

Esta vez, fue Vásquez la que compartió una publicación en la que recuerda su amor por Vives. Los fanáticos y seguidores de la pareja en redes se sorprendieron porque existe documentación de la primera vez que la pareja se vio. Esto, según narra Claudia, fue en el año 1996, es decir, hace cerca de 25 años.

“Año 1996, yo viajaba a Miami a unas fotos y era la nueva Srta. Colombia y me encontré con Carlos en el avión... Mi chaperona me dijo ‘tómate una foto con él que es mi amigo’ y yo no podía más de la pena. Los que me conocen saben como soy... Ya todo lo demás es historia ”, narró la también modelo y madre de Elena y Pedro Vives.

Claudia Elena Vásquez y Carlos Vives en 1996. Foto: Instagram

Entre las personas que comentaron su aprecio a la pareja está la senadora Angélica Lozano, Lorena Meritano, Inés Zabaraín, Jessie Reyez, Naty Botero, Diva Jessurum, Taliana Vargas, Manuela González y demás personalidades destacadas en Colombia.

Sin embargo, el comentario más esperado fue el del cantante vallenato: “Jamás me hubiera imaginado que eras para mí!!! Enamorarnos muchos años después de esta foto. Uff, de no creer”, dijo el samario, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la publicación que supera los 53.000 ‘me gusta’.

A pesar de la hermosa relación, existen rumores de que su inicio no fue un asunto sencillo. Vives ha estado casado tres veces, y sus dos exesposas son Margarita Rosa de Francisco y la puertorriqueña Herlinda Gómez. La foto, en 1996, se tomó mientras el colombiano se encontraba casado con Gómez, con quien se separó en 2004.

De acuerdo con el Canal RCN, la puertorriqueña, con quien Vives tuvo a sus hijos Lucy y Carlos Enrique Vives, sospechó una infidelidad del colombiano. Por esto, la mujer contrató a un detective privado para constatar si estaba siendo infiel con la exseñorita Colombia y actual esposa.

La serenata a Vives en Cartagena

En el desarrollo del Hay Festival de este año en Cartagena, Vives fue un invitado especial en la edición del encuentro digital, donde contó grandes historias sobre el desarrollo de su más reciente éxito ‘Cumbiana’. El samario, de 59 años, también ha aprovechado su paso por la ciudad amurallada para recorrer las calles y encontrarse con sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de siete millones de seguidores, el cantante y compositor compartió un momento especial que vivió durante una noche en Cartagena. Tal parece que, cuando caminaba por la ciudad, unos jóvenes raperos lo reconocieron y se acercaron a él para dedicarle unas rimas mientras se dirigían hacia un conversatorio que tenía el cantante en el Festival.

Grupo de raperos le da serenata a Carlos Vives en Cartagena

Ante el especial momento, algún acompañante del artista grabó la situación en la que se ve a Vives disfrutar plácidamente de la pequeña serenata mientras camina junto a los raperos por las calles, lo que generó el acercamiento de varios curiosos.

El video ya completa más de un millón de reproducciones y ha sido compartido y comentado por artistas como Adriana Lucía, Chocquibtown, el empresario Julio Correal y, Claudia Elena, esposa y madre de dos hijos de Carlos Vives, a quien los raperos también le enviaron un mensaje. “Un saludo pa’ Claudia Elena, pa’ Elena y pa’ Pedro”.

