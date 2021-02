Lowe León, expareja de Andrea Valdiri, denuncia que lo están amenazando de muerte

Foto: redes sociales

Durante varios meses, el cantante Lowe León y la bailarina Andrea Valdiri han estado en el centro de una polémica provocada por la ruptura de su relación amorosa, de la cual no se han conocido las razones, y el embarazo resultado de los meses juntos. Recientemente, según rumores que circulan en redes sociales, León tendría nueva novia y sería una vecina de su ex.

Con esta noticia empezó la semana la farándula colombiana, después de que en el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ aseguraran que al barranquillero se le vio durante el último fin de semana de enero paseando en San Andrés con otra mujer, cuya identidad no ha sido confirmada, pero al parecer se llama Lizeth Córdoba.

El video que fue compartido en el perfil de Instagram del mismo programa fue comentado por la barranquillera Andrea Valdiri, aunque el comentario ya no está en la publicación. La bailarina había escrito: “Por fin el tiempo me dio la razón”; esto dando a entender que son ciertos los rumores de que su relación con León terminó a causa de una infidelidad.

Sin embargo, este miércoles, el cantante Lowe León publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que denunció que, desde que se hicieron públicos sus videos y fotos con otra mujer, está recibiendo amenazas de muerte, además, se refirió a un supuesto plan de difamación en su contra.

“Amenazas de muerte en mi contra y mis allegados. Dejo a consideración el plan de difamación que han tomado contra mi algunos medios y el impacto que pueden llegar a causar en una sociedad cargada de tanto odio. Reflexionen! Seguiré haciendo música y sólo Dios me detendrá”, es lo que se lee en la única publicación del artista.

El barranquillero no ha hecho más referencias a las amenazas, pero de acuerdo a lo que expresó sobre el plan de difamación, se puede entender que los hostigamientos en su contra iniciaron cuando empezaron los rumores sobre su nueva relación, al tiempo que se publicaban imágenes y fotos de León con la que sería su nueva novia.

En el video e imágenes que ruedan por redes sociales se ve a León y a Córdoba navegando alrededor de la isla en un yate pequeño mientras bebían. De igual forma, la mujer publicó varias fotos en sus historias de Instagram y en una se le ve abrazada al cantante con la canción de Frank Sinatra llamada Fly me to the moon (Llévame volando hasta la Luna) de fondo.

Toda la polémica relación de Valdiri y León

En esta situación, la mayoría de seguidores de la farándula nacional apoya a Valdiri, incluso si resulta ser mentira la supuesta infidelidad de Lowe. Quienes defienden a la influencer aseguran que Lowe no debería estar paseando con una nueva mujer teniendo en cuenta que Valdiri está esperando un hijo de él.

La noticia del embarazo fue confirmada por la bailarina en su cuenta de Instagram el pasado 1 de diciembre, cuando publicó una foto dejando ver su barriga y varias historias mostrando las pruebas de embarazo que se realizó. “El amor de madre es el combustible que nos permite hacer lo imposible. La bendición más grande que Dios nos da, es dar vida a una vida y vale la pena por encima de todo. Ya no tengo un motor, ahora son dos”, escribió la influenciadora que tiene aproximadamente seis o siete meses de embarazo.

Justo en ese momento ya se especulaba que Valdiri y León habían terminado su relación sentimental, porque ambos dejaron de seguirse en redes. Incluso, la influenciadora publicó un mensaje a través de sus historias de Instagram que estaba dirigido al cantante

“Rico hacer y después salir corriendo, hacer creer que se tiene la razón para evadir responsabilidades. El que no estuvo ahora, que no venga a reclamar después” , escribió y agregó un emoji de embarazada.

Desde entonces las polémicas y especulaciones alrededor de Valdiri y León no han parado y toda la discusión se ha hecho pública. A finales de diciembre, el cantante habló en medios nacionales del tema y a la bailarina no le gustaron para nada esas declaraciones.

“Me duele mucho, en el corazón, cuando los hombres tienen un orgullo demasiado grande y un ímpetu de grandeza una cosa loca. Eso me duele, porque cuando los hijos vienen al mundo uno tiene que borrar esas rayas de diferencia y entre los dos solucionar los problemas, no irte a un canal de televisión a hablar lo bonito y lo bello que fue tu relación”, dijo Valdiri en un live de Instagram.

León no se quedó quieto y respondió a la influencer. “Si hay algo cierto, Andrea, y espero que me lo puedas reconocer en mi cara, es que tú también debiste haber manejado esto de otra manera y no exponerme como lo hiciste”, dijo.

