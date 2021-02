Michel, el francés que, 20 años después, sigue enamorado de Betty la fea

Michel (Patric Delmas) junto a Beatriz Pinzón (Ana María Orozco) en Cartagena. Foto: Fans de Betty la Fea Twitter

‘Yo soy Betty la fea’ es una de las telenovelas colombianas que más retransmisiones ha tenido en los últimos años, además, de tener múltiples adaptaciones en diferentes lugares del mundo. Aunque su estreno fue hace más de 20 años, la historia de Beatriz Pinzón es conocida en la gran mayoría de hogares colombianos sin importar las generaciones y acumula un gran número de fieles televidentes cada vez que aparece nuevamente en las pantallas.

La historia de la secretaria de Armando Mendoza en Ecomoda tiene momentos muy importantes que generan tendencia en redes sociales, como el primer cambio de look fallido de Betty, el primer beso que se dio con Don Armando, el descubrimiento de la carta que le rompe el corazón y su transformación en Cartagena. Los verdaderos conocedores de la telenovela rescatan estos y muchos otros momentos que suceden a lo largo de los 335 episodios.

Sin embargo, aunque los fanáticos de la telenovela de Fernando Gaitán disfrutan de cada retransmisión, el público se divide entre dos grandes opiniones. Por un lado, están quienes desean que Betty termine con Don Armando , a pesar de los malos tratos y el engaño que este le hizo a la mujer, pues finalmente demuestra estar arrepentido y lucha por el amor de la protagonista, estas personas tienen el feliz que desean desde el primer momento y son fanáticos de la relación entre Pinzón y Mendoza.

Pero por otro lado están aquellos que no le perdonan a Gaitán que al final de la novela no haya dejado a Beatriz con Michel, el francés que ella conoce en Cartagena. La historia de estos dos se dio en la ciudad amurallada, justo cuando Pinzón decide dejar Ecomoda y a Don Armando, tras descubrir el engaño del que fue víctima.

Michel conoció a Betty y la llena de detalles, luego ella regresa a Bogotá con su transformación realizada, y él va en su búsqueda. Lamentablemente, aunque el francés se ganó el corazón de varias televidentes que le pedían a Betty que no perdonara a Don Armando y se fuera con su amor de verano, el corazón de la protagonista se quedó con el presidente de Ecomoda.

Yo soy Betty la fea fue estrenada en 1999 y tuvo 335 episodios. Foto: archivo particular.

Recientemente, Patrick Delmas, el actor francés que interpreta a Michel en la novela, apareció en la red social Tik Tok realizando un reto viral con la nueva canción del colombiano Camilo Echeverry, ‘Ropa Cara’. Como era esperado, el primer video del actor causó furor en la red social y rápidamente acumuló miles de reproducciones.

Sin embargo, entre los cientos de comentarios que recibió Patrick, ninguno se refería al reto que había realizado. Los usuarios de la red social, que en su mayoría son jóvenes, le preguntaron por qué no había luchado más por el amor de Beatriz Pinzón.

El actor decidió responder a estas preguntas y, después de 20 años, volvió a colocarse en los zapatos del pobre Michel al que Betty le rompió el corazón:

El francés que sigue enamorado de Betty la fea

“He recibido mucho esta pregunta, he visto Tik Toks sobre esto, en los que me preguntan por qué no he luchado por (pausa dramática) Betty”, dijo Michel con voz entrecortada. Sin embargo, el francés se apresuró a confirmar que, a pesar de los años, él sigue luchando por el amor de Pinzón.

“Yo sí he luchado mucho, han pasado 20 años y todavía no la olvido. Me duele, mi corazón duele”, aseguró el actor mientras demostraba que su corazón seguía roto por el rechazo. Finalmente, el francés envió un mensaje directo a Betty: “si estás viendo esto, por favor escríbeme”.

Por el momento, la directamente implicada no se ha pronunciado al respecto, pero los seguidores ya han hecho eco del video publicado por Michel para hacerlo llegar a Ana María Orozco, actriz que interpretó a Beatriz Pinzón, y le están pidiendo una respuesta. Además, porque dentro de las muchas teorías conspirativas en internet han asegurado que el matrimonio entre Pinzón y Mendoza no funcionó y se divorciaron años después, razón por la que algunos fanáticos reviven la esperanza de que Michel y Betty estén juntos 20 años más tarde.

