Orden y disciplina: Jersson González defiende instructivo para la Sub-17 del América de Cali

Con normas llamativas como “cabello sin tinturas” o sin “rayas en el cabello”, entre otros, el reglamento interno que el técnico de la división Sub-17 del América de Cali y exjugador, Jersson González, fue tendencia en Twitter y materia de comentario por parte de periodistas deportivos y colegas de otros equipos.

Estos son los 13 puntos del reglamento interno del técnico:

Llegar 30 minutos antes de la hora establecida para el entrenamiento.

Cero cabello tinturado.

Cero rayas en las cejas.

Corte de cabello normal. Prohibido las rayas en la cabeza.

Prohibido el uso de aretes o piercings.

Medias largas de futbolista.

Uniforme limpio.

Guayos limpios.

Pasta o fruta después de los entrenamientos.

Traer al entreno toalla personal.

Vendas todos los días.

Canilleras todos los días.

Los camerinos serán aseados cada tres días por parte de los integrantes de la categoría.

González acudió a distintos medios deportivos como ‘Supercombo del Deporte’ de la cadena radial RCN y ‘El Alargue’ de Caracol Radio para aclarar los fundamentos de su manual que, según declaró, cuenta con el “respaldo” de su supervisor técnico en los ‘Diablos Rojos’.

“ Primo sobre todo la disciplina , el papel con las indicaciones que mandé ayer son las mismas indicaciones que manejo en divisiones inferiores hace 5 años en América de Cali”, sostuvo en el programa de RCN para luego narrar el impacto que su formación ha tenido en los jóvenes futbolistas que han pasado por sus órdenes: “Los jugadores que están hoy en el primer equipo han sido mi proceso durante 5 años, han mostrado muchas cosas que les enseñé, me da felicidad ver cómo les arreglan la casa a sus padres, los vi crecer”.

Ante los señalamientos de mostrarse inflexible con los juveniles, González reveló que sostiene una apuesta con la figura del primer equipo, Santiago Moreno, en los mismos términos que están declarados en su manual: “Me retó, me dijo que si hacía tres goles en un partido en profesional me tinturaba el pelo y acepté, si los hace me lo tinturo”.

El exjugador y técnico de la Sub-17 del América de Cali, Jersson González dio de qué hablar por la divulgación de un manual de comportamiento peculiar para la cantera de los 'Diablos Rojos' Crédito fotográfico: Colprensa

Para el programa nocturno, ‘El Alargue’, Jersson González hizo una comparecencia en la que se afirmó en las virtudes que sus instrucciones han traído a sus dirigidos: “La formación viene desde casa pero una escuela de fútbol debe ayudar en esa formación y en mi categoría lo hago con mucha disciplina”.

Con respecto al corte de cabello, la tintura y las perforaciones en el cuerpo, González se mantuvo en la idea de orden y disciplina con la que estableció sus indicaciones.

“En el tema de las cejas y pintarse el pelo, eso no es de personas serias y son solo 3 años en la escuela después salen y hacen lo que quieran. La preguntas es: ¿y qué pasa si no triunfan en el fútbol, así los reciben en otro trabajo? ”

Una polémica en torno al libre desarrollo de la personalidad

Aunque González recalcó que sus instrucciones cuentan con el respaldo de sus superiores en el América, sus opiniones generaron respuestas entre sus colegas.

En el VBar, programa deportivo de Caracol Radio, Santiago, ‘El Sachi’, Escobar, técnico antioqueño que dirige la Universidad Católica de Chile, afirmó que el orden es necesario si se da en términos de lo que los jugadores aceptan o no: “Una sociedad anárquica no funciona. Pero, cada cual tiene el derecho a solicitar lo que sea justo o no “.

Para ESPN, Fabián Vargas consideró que hay “Técnicos autoritarios y otros no”, pero que lo de González es necesario para fortalecer los valores en la cantera.

En Twitter, los usuarios se han mostrado divididos con las órdenes del técnico.

Frases como “Sobre el tema Jersson González: valioso que les recalque a sus jugadores algo tan importantes como la puntualidad. Pero la disciplina no tiene nada que ver con un corte o un piercing. Tiene es que enseñarles por qué la disciplina es importante”, de @ValeRendon, evidencian que el tema de la disciplina, en un país que se precia de un artículo en su Constitución dedicado al Libre Desarrollo de la Personalidad, no deja a nadie indiferente.





