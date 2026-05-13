Colombia

Esta será la producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

A pocas semanas de la gran final del ‘reality’ de convivencia, RCN reorganiza su programación y apuesta por un proyecto internacional como la serie que acompañará a la audiencia en la franja estelar

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Así quedó la placa de nominados tras una dinámica que cambió la convivencia en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN
Este será el formato que reemplazará a 'La casa de los famosos 2026' - crédito cortesía Canal RCN

La casa de los famosos Colombia 2026 atraviesa sus últimas semanas en la pantalla del Canal RCN y ya se conocen detalles sobre el programa que ocupará su lugar en el horario prime.

El reality, que actualmente mantiene a seis participantes en competencia —Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Tebi Bernal, Beba, Mariana Zapata y Alejandro Estrada—, avanza hacia la definición de los cuatro finalistas que disputarán el premio de 200 millones de pesos. La dinámica habitual de eliminación cada domingo prevé que el 17 de mayo y el 24 de mayo sean las fechas en las que se conozcan los próximos eliminados, y, finalmente, el grupo de finalistas.

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La introducción de la ruleta como método de nominación dejó al descubierto las verdaderas relaciones entre los integrantes, evidenciando divisiones y afinidades - crédito Cortesia Canal RCN
Actualmente, quedan seis participantes en competencia y el reality avanza hacia la elección de los cuatro finalistas que disputarán el premio mayor - crédito Cortesia Canal RCN

Aunque el canal aún no ha anunciado oficialmente la fecha de la gran final, se estima que el desenlace de la tercera temporada se dará en la primera semana de junio, teniendo en cuenta la inminente transmisión del Mundial de la FIFA, evento que será cubierto por RCN. Con la conclusión del reality, el canal ya tiene lista la producción que tomará el relevo en la franja de las 8 de la noche.

De acuerdo con información publicada por el mismo canal en una reciente emisión, el espacio que dejará La casa de los famosos no será ocupado por una novela ni por una nueva producción original, sino por la serie mexicana La Rosa de Guadalupe. Actualmente, esta serie se emite en horarios vespertinos, pero pasará a ocupar el prime time una vez termine el reality, buscando mantener el interés de la audiencia con sus relatos autoconclusivos de corte dramático y moral.

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Con el 'reality' 'La casa de los famosos' a punto de culminar, RCN ya tiene definido su reemplazo: 'La Rosa de Guadalupe' ocupará el espacio de las 8 de la noche - crédito @jhonnycgonzalez/ X
Con el 'reality' 'La casa de los famosos' a punto de culminar, RCN ya tiene definido su reemplazo: 'La Rosa de Guadalupe' ocupará el espacio de las 8 de la noche - crédito @jhonnycgonzalez/ X

“La rosa de Guadalupe, de lunes a viernes a las 5:30 y otro episodio a las 8:00 de la noche”, se lee en el anuncio. Además, cuentas como la de Realities Col y al periodista Carlos Ochoa confirmaron la noticia. “La Rosa de Guadalupe reemplazará a #LaCasaDeLosFamososCol3 en el horario prime de las 8 p.m.“, dice la cuenta en X.

Este movimiento estratégico responde tanto a la cercanía del Mundial como a la espera de nuevos formatos originales. Para el segundo semestre de 2026, RCN tiene previsto el regreso de Masterchef Celebrity Colombia 2026, uno de los realities de cocina más populares en Colombia, que tradicionalmente logra buenos niveles de audiencia y amplia participación de figuras del espectáculo.

Carla Giraldo reveló cómo vive las eliminaciones en ‘La casa de los famosos’ y sorprende a los seguidores

En la recta final de La casa de los famosos Colombia, las emociones y el suspenso crecen tanto entre los participantes como entre el equipo de producción. Uno de los momentos que más conversación generó recientemente fue la confesión de Carla Giraldo, presentadora del reality, sobre cómo vive cada jornada de eliminación y los protocolos detrás de cámaras para manejar la tensión.

Durante uno de los encuentros con los concursantes, Carla se sinceró acerca de la presión y los nervios que experimenta cada vez que debe anunciar quién abandona la casa. “Yo me pongo nerviosa, yo no sé si se nota, pero el sobre queda emparamado del sudor de mis manos para abrirlo. Si ustedes están ansiosos, nosotros dos estamos más nerviosos”, confesó, dejando claro que la tensión no solo invade a los participantes, sino también al equipo que está al frente del programa.

Carla Giraldo explica por qué RCN canceló el ‘After Show’ de ‘La Casa de los Famosos’ pese a su éxito digital - crédito cortesía RCN
Carla Giraldo sorprendió a los seguidores al revelar cómo vive las eliminaciones y la presión detrás de cada anuncio en 'La Casa de los Famosos' - crédito cortesía RCN

Giraldo explicó que, para poder manejar sus reacciones ante el resultado, solicitó a la producción conocer el nombre del eliminado unos instantes antes de hacerlo público. “Yo ahí ya sé el resultado, a mí me llega el sobre, me lo entregan sellado y yo lo abro para saber. Yo necesito saber para evitar mi cara de sorpresa al momento de decirlo”, detalló la presentadora. De esta manera, Carla puede preparar sus palabras y evitar mostrar expresiones que puedan revelar el desenlace antes de tiempo.

La presentadora también compartió que su compañero, Marcelo, prefiere mantener el misterio hasta el último segundo: “Marcelo nunca quiere saber, él espera hasta el momento en el que yo abro el sobre y digo el nombre. Yo en las cámaras no hago caras porque yo ya sé quién se va y ya no hay factor sorpresa”, agregó Giraldo.

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