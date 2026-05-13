Así reaccionó ‘Yailin la más viral’, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Una reciente declaración de Yailin sobre la posibilidad de colaborar con Karol G desató controversia y fue interpretada por algunos como una evasiva ante el tema - crédito @user34678885447898987655/ TikTok

La relación entre Yailin la Más Viral y Karol G ha estado marcada por una serie de tensiones y rumores, principalmente debido a su conexión con Anuel AA, quien mantuvo una relación mediática con ambas artistas en distintos momentos.

Anuel AA y Karol G fueron pareja durante más de dos años, convirtiéndose en una de las duplas más populares del género urbano, con colaboraciones como Secreto y Culpables. Su ruptura, a mediados de 2021, fue seguida poco tiempo después por el inicio de la relación entre Anuel y Yailin la Más Viral, lo que generó especulaciones sobre una posible infidelidad y tensó la percepción del público, alimentando rumores sobre una supuesta rivalidad entre Karol G y Yailin.

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La rivalidad entre Yailin la Más Viral y Karol G ha sido impulsada principalmente por sus respectivos fandoms, que mantienen enfrentamientos constantes en redes sociales desde hace varios años. Sin embargo, una nueva polémica surgió recientemente tras unas declaraciones de Yailin acerca de la posibilidad de colaborar con Karol G.

Yailin la más viral, desató comentarios en redes sociales luego de le hablaran de una posible colaboración con Karol G - crédito @karolg @yailinlamasviral/ Instagram

Durante el paso de Yailin por el reality Planeta Alofoke, uno de sus compañeros la cuestionó sobre un acercamiento musical con La Bichota, despertando una particular reacción en la cantante. “Yo te voy a hacer una pregunta; si a ti te proponen hacer un dúo con Karol G, ¿tú lo haces?”, preguntó el compañero de Yailin, a lo que ella respondió; “Espera, ten cuidado, que tú vas muy fuerte...” dejando un momento de silencio sin dar detalles.

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Pese a la insistencia de su compañero, Yailin decidió recostarse en el hombro de la persona que tenía al lado y pretender que dormía. “Ella no lo hace”, dijo la mujer al lado de la cantante. “Coño, es que aquí estamos hablando sobre cosas de la vida y eso es de trabajo... Yo mejor me voy a acostar, a mí no me hagas preguntas fuertes”, concluyó Yailin, notablemente incómoda.