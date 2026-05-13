Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

La emrpesaria y creadora de contenido reveló la noticia de la muerte de su esposo por cáncer y los problemas de salud mental que enfrentó - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram

La actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, reveló recientemente en una entrevista con el programa Los Impresentables de Los 40 Colombia que, aunque ha vivido momentos agradables, su infancia estuvo marcada por situaciones que prefiere no mencionar en público.

Esta información la compartió después de que, durante la conversación, le preguntaran sobre su infancia y revelara que hace dos años terminó de escribir su biografía, pero la publicación se ha postergado por motivos personales, en especial por la muerte de su mamá y el cáncer que enfrentó su pareja.

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Al abordar la escritura de su historia, Gómez relató la dificultad de enfrentar recuerdos de niñez que creía superados: “Cuando empiezo a contar mi historia en la biografía, toco esos temas de mi infancia que yo pensé que ya los había superado y resulta que se me remueve todo, me da mucho trabajo”, compartió.

La actriz de cine para adultos reveló que por esta situación enfrentó problemas de ansiedad y depresión - crédito @los40colombia/TikTok

Y agregó que, por ese motivo, pidió a la editorial frenar el lanzamiento del texto: “Lo siento mucho, pero yo no estoy preparada”.

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Fue en ese momento en que abordó el tema sobre la enfermedad y posterior muerte de su esposo, Gómez señaló: “Entré en un estado de depresión muy fuerte debido a la enfermedad de él obviamente, me afectó demasiado”.

Sumando esta situación a sus propios problemas de salud, detalló: “Se juntaron muchas cosas y entré como en un estado de ansiedad, de depresión muy fuerte”.

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La actriz profundizó en los conflictos que implicó narrar episodios de su niñez y la relación con su madre, particularmente por el miedo a la reacción pública que pudiera recaer sobre su familia: “Me daba cosa que de pronto la fueran a atacar por las confesiones que yo estoy haciendo en la biografía”.

Esperanza Gómez reveló por primera vez en radio nacional que su esposo murió en octubre de 2025 - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Durante la misma conversación, Gómez reveló con la voz quebrada y con lágrimas en sus ojos que la muerte de su madre el 17 de abril y el fallecimiento de su esposo el 30 de octubre del 2025 intensificaron su malestar emocional, y que la pérdida de su pareja fue “el golpe más fuerte” en este periodo.

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Las reacciones a las declaraciones de la actriz de cine para adultos no tardaron en aparecer, pues nunca había revelado la muerte de su pareja ni el tipo de cáncer que padecía: “A pesar de lo que hacía en su trabajo, tiene una energía muy bonita, muy noble”; “Lamentando mucho esa pérdida, entiendo su dolor”; “Cualquiera que haya atravesado por esa situación sabe el dolor que le causa esa pérdida”, entre otros.

Los problemas de salud que enfrentó la actriz porno

Las consecuencias personales del litigio entre Esperanza Gómez y Meta han trascendido el ámbito legal. Tras el cierre de sus cuentas en Facebook e Instagram, la actriz afrontó una profunda afectación en su salud física y mental.

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La creadora de contenido relató que experimentó episodios de depresión y un agravamiento del deterioro en su columna vertebral, diagnóstico recibido en 2020, que amenaza con comprometer su movilidad.

Esperanza Gómez sufrió problemas de salud por sus problemas con Meta por el cierre de sus cuentas - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

A raíz de la decisión judicial que determinó que Meta vulneró sus derechos, Gómez anunció que emprenderá acciones civiles por los daños sufridos, incluyendo la pérdida de contratos laborales. La actriz explicó que el estigma de pertenecer a la industria para adultos le ha cerrado puertas incluso fuera de ese sector, dificultando sus negocios y relaciones con entidades bancarias y gubernamentales.

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En entrevistas recientes, Gómez confesó que los problemas legales y el estrés han intensificado su depresión y las dolencias físicas, al punto de enfrentar episodios de parálisis que la inmovilizan desde los hombros. Aunque existe la opción de una cirugía para implantarle una columna metálica, Gómez prefiere esperar avances médicos innovadores, como terapias regenerativas o nuevos procedimientos.

Actualmente, la actriz sigue bajo tratamiento terapéutico y mantiene la esperanza de soluciones médicas futuras que le permitan evitar la intervención quirúrgica y conservar su calidad de vida.

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