Los colombianos no están muy dispuestos a comprar vivienda o carro: informe confirmó preocupantes cifras

En abril de 2026, la disposición de compra de vehículos se ubicó en -33,0% - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Fedesarrollo dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de abril de 2026 en Colombia, indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre la evolución del estado en general de la economía, y sobre su situación financiera personal.

De acuerdo con el mismo, descendió con fuerza en este mes al ubicarse en 13,7% y registrar una reducción de 5,6 puntos porcentuales (pp) en comparación con marzo. El retroceso, según el centro de pensamiento, refleja deterioro en las expectativas y en las condiciones económicas percibidas por los hogares, junto con una menor disposición a adquirir vivienda, bienes durables y vehículos en todo el país.

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Durante abril de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) experimentó un descenso generalizado respecto al mes previo, lo que evidencia un clima de mayor cautela por parte de los consumidores. El ajuste negativo impactó de manera transversal a todos los niveles socioeconómicos y se replicó en la mayoría de las principales ciudades, salvo contadas excepciones. Las causas centrales fueron la disminución en las expectativas sobre el futuro económico y una valoración menos favorable de la situación actual, lo que afecta también la intención de compra de bienes duraderos y vivienda.

E ICC de Fedesaroollo registró un balance de 13,7% en abril de 2026, una disminución de 5,6 puntos porcentuales frente a marzo de 2026 (19,3%) - crédito Fedesarrollo

Evolución y factores que explican la confianza del consumidor

De acuerdo con Fedesarrollo, el resultado negativo de abril se debió a caídas en los componentes estructurales del índice.

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Índice de Expectativas del Consumidor (IEC): descendió 6,4 pp, ubicándose en 19,9% (frente a 26,3% en marzo).

Índice de Condiciones Económicas (ICE): bajó 4,2 pp, pasando de 8,7% a 4,5% en el mismo periodo.

Si se compara con el primer trimestre del año, el ICC acumuló una baja de 4,9 pp, al caer de 18,6% a 13,7%. Según la entidad, la valoración de los consumidores sobre la situación actual del país se redujo en 6,4 pp y la percepción sobre las condiciones del hogar retrocedió 2,5 pp. Además, la disposición general a adquirir bienes duraderos disminuyó 3,2 pp frente al trimestre anterior.

A pesar de la tendencia negativa mensual, la evolución interanual ofrece un matiz distinto. Con relación a abril de 2025, cuando el ICC marcaba -8,6%, el nivel actual representa un avance de 22,3 puntos porcentuales, lo que muestra señales de mejoría estructural respecto al año pasado.

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La disposición a comprar bienes durables y la valoración de los hogares disminuyeron 3,2 y 2,5 pp - crédito Fedesarrollo

Comportamiento por ciudades y niveles socioeconómicos

El análisis por ciudades reveló diferencias notables en los principales centros urbanos. Barranquilla se destacó como la localidad más optimista, con un incremento de 12,6 pp, llevando su índice hasta 30,0%. En contraste, Bucaramanga registró la mayor caída mensual, al disminuir 11,6 pp y ubicarse en 4,0%.

Otras ciudades registraron lo siguiente:

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Bogotá: descendió 9,1 pp (de 19,5% a 10,4%).

Cali: se redujo 4,9 pp (de 34,5% a 29,6%).

Medellín: prácticamente no varió, con un leve aumento de 0,1 puntos (de 7,2% a 7,3%).

Por nivel socioeconómico, la confianza bajó en los tres segmentos medidos.

Medio: experimentó la mayor caída, con 5,6 pp, por lo que quedó en 13,3%.

Bajo: disminuyó 5,5 pp (pasó de 22,7% a 17,2%).

Alto: se redujo en 3,6 pp, situándose en -13,5%, lo que consolida una tendencia negativa en todos los grupos.

Disposición de compra: vivienda, vehículos y electrodomésticos

Según los datos de Fedesarrollo, la intención de adquirir vivienda experimentó una disminución de 12,4 pp, al pasar de -24,0% en marzo a -36,4% en abril. “La disposición a comprar vivienda disminuyó al igual que la disposición a comprar bienes durables y la disposición a comprar vehículo frente al tercer mes del año en curso”, indicó la entidad.

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En Bogotá, la disposición para comprar vivienda disminuyó más de 43% - crédito Fedesarrollo

Dicho retroceso fue generalizado en las cinco ciudades analizadas. Así cayó:

Medellín: 14,7 pp.

Bogotá: 13,3 pp.

Barranquilla: 11,7 pp.

Cali: 6,2 pp.

Bucaramanga: 2,1 pp.

Al comparar con abril de 2025, el balance nacional mostró una leve mejora de 0,4 puntos porcentuales.

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Por su parte, para la adquisición de bienes muebles y electrodomésticos, el balance nacional bajó 7,3 pp (de 10,6% en marzo a 3,3% en abril). Cali encabezó las disminuciones con 14,9 pp menos, seguida de Medellín con 11,0 pp y Bogotá con 6,1 pp. Sin embargo, Bucaramanga destacó por un ascenso de 12,3 pp y Barranquilla avanzó 0,9 pp respecto al mes previo.

Respecto a los vehículos, la disposición de compra se ubicó en -33,0% en abril, lo que implicó una reducción de 3,5 pp frente a marzo. En términos interanuales, este indicador muestra una recuperación de 23,4 pp si se compara con abril de 2025.

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