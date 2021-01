This photo taken on January 26, 2016 shows Miss Universe contestant Andrea Tovar of Colombia in her siwmsuit during the preliminary competition of the Miss Universe pageant at the Mall of Asia arena in Manila. / AFP PHOTO / TED ALJIBE

La exseñorita Colombia Andrea Tovar, reconocida por obtener el segundo lugar en el concurso Miss Universo 2016, sigue descrestando con su belleza. Actualmente, es una de las personalidades más seguidas en redes sociales, donde sorprende día a día con su cuerpo escultural y carisma.

La chocoana, hoy en día cuenta con más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que aprovecha para recibir el amor de los colombianos y enseñar trucos a las madres, que como ella, libran día a día momentos inciertos con sus pequeños.

Lea también: Natalia París aprendió la lección y se retractó sobre la ingesta de dióxido de cloro

Pero su talento como modelo no ha quedado atrás, a pesar de haber dado a luz dos hijos. Así quedó demostrado en una de sus más recientes publicaciones, donde lanzó algunos tips a los cibernautas para posar y estilizar la figura al momento de tener una cámara enfrente.

La exreina de la belleza colombiana, también manifestó antes de dar sus consejos, que los estereotipos se deben dejar a un lado y que se debe aceptar el cuerpo tal como es.

“Mi cuerpo es mío. ¡Dejemos los estereotipos! Obvio a veces nos sentimos inconformes pero apreciemos lo que tenemos. Nuestro cuerpo se adapta para cada situación y estilo de vida. Si quieres algo diferente que sea por ti, por tu salud, por algo personal ... disfruta el momento y el proceso”, escribió Tovar en el video donde recomienda algunos pasos a seguir para lograr una buena fotografía.

Los tips para “quedar bien en las fotos” de Andrea Tovar. Video: IG @andreatov

Los comentarios halagadores no se hicieron esperar, muchos de sus seguidoras manifestaron incluso que, “querían ese cuerpo después de tener hijos”.

“No sabes cuánto consuelo me da que una reina como tú muestre éste tipo de publicaciones. Me da mucha tranquilidad que una mamá como tú, que fue reina tenga un cuerpo así con rollitos y quizás no tan perfecto. Para nosotras las del común que lo tenemos así, o peor y nos acomplejamos. Dios te bendiga”, “Creo que no necesitas mostrar tu cuerpo con que a ti y a tú esposo le guste es suficiente”, “Felicidades!.. la determinación como mujer alas críticas, demuestra la gran mujer qué eres orgulloso de Colombia y representación que lo que se propone con disciplina es un echó”, fueron algunos de las expresiones de los usuarios de la red social.

Andrea Tovar anunció que se va casar en este 2021

La exseñorita colombia sorprendió a sus seguidores a inicios del año, cuando le contó a sus seguidores de Instagram que se va casar a mitad de año con su pareja, Julián Guillermo, con quien ha tenido dos hijos: Elena Guillermo Tovar y Lorenzo Guillermo Tovar.

Fue durante una sesión de preguntas y respuesta que la modelo dio a conocer la noticia, pero dijo que sus planes dependerán del movimiento de la actual coyuntura sanitaria, ya que como es sabido, las actuales condiciones impiden la realización de eventos de esta clase.

”Bueno destapémonos un poquito y una de las cosas en las que ando es que si Dios quiere, a mitad de año, depende como sigan las cosas, ¡me caso!”, contó Tovar con una expresión que dejo ver su natural emoción.

La pareja fue noticia en 2019, cuando el futbolista de la Asociación Deportivo Pasto le pidió “su mano” a través de un vistoso graffiti que hizo y en el cual le pidió que se casara con él.

“Cuando se va a un lienzo y empieza a hacer corazones resalta la palabra Tovar y escribe ¿te quieres casar conmigo?Mil cosas, mi cara, mi ánimo, mi mente, mi alma, todo se revolvió en ese momento y cambió ¡UN SI ROTUNDO! Como no querer pasar la vida contigo si haces parte de mi todo”, contó Tovar en sus redes sociales sobre el emocionante momento.

También le puede interesar:

“No te cobro caro”; en busca de ingresos, el ‘Hombre Caimán’ ofrece sus servicios para anuncios publicitarios

Por esta razón ‘La Segura’ no reveló que tuvo covid-19