Deportivo Pereira volvería a quedar mal con sus jugadores: les debe salarios y aportes a seguridad social

Deportivo Pereira pasa por uno de los momentos más complicados de su historia en la temporada 2026 - crédito Deportivo Pereira

El Deportivo Pereira no encuentra el camino para salir de la crisis económica en la que entró a finales de 2025. Luego de revelarse que le debía dos meses de salario a sus jugadores, se quedó sin su entrenador Rafael Dudamel y las cuatro últimas jornadas de ese año las disputó con nómina sub-20, por la huelga de su plantilla profesional.

Para 2026, el club realizó una de sus peores campañas en la historia y se conoció que le debe dinero a sus futbolistas, un hecho que le acarrearía otra sanción por parte del Ministerio del Trabajo, además de que casi le cuesta la suspensión de toda actividad por parte de la cartera de Deporte.

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Mientras tanto, el Matecaña afronta la fase de grupos de la Copa Colombia sin saber cómo llegará al segundo semestre.

“Es inaceptable que esta situación se repita”

El conjunto risaraldeño ha “coqueteado” en más de una ocasión con la pérdida del reconocimiento deportivo por culpa de sus deudas, que en 2011 provocaron su descenso y la casi desaparición, pero se transformó a sociedad anónima y para 2026 volvería a fallar.

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que el Deportivo Pereira le volvió a deber salarios a sus jugadores, al conocerse que no les pagó un mes y se encuentra en riesgo de que se sume otro, lo que significaría una nueva sanción por parte del Estado.

Una nueva denuncia contra el Deportivo Pereira por posibles incumplimientos salariales a sus jugadores - crédito Acolfutpro

“Denunciamos que el club Deportivo Pereira reincide en el incumplimiento en el pago de sus obligaciones a sus trabajadores. Actualmente, ese club adeuda a su plantel de futbolistas profesionales el pago de los salarios correspondientes al mes de abril, vulnerando el Artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo”, dijo la Acolfutpro en sus redes sociales.

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La agremiación aseguró que “es inaceptable que esta situación se repita, especialmente cuando el club fue sancionado recientemente por el Ministerio del Trabajo (Resolución No. 0139 del 28 de abril de 2026) que le impuso una multa tras comprobarse el pago inoportuno de salarios, la mora en los aportes de seguridad social (pensiones) y el incumplimiento de los requerimientos de la inspección laboral.

Deportivo Pereira recaería en una nueva sanción del Gobierno nacional por incumplirle a sus jugadores, a falta de confirmación - crédito Colprensa

“Pese a las sanciones administrativas previas, la dirigencia de ese club sigue ignorando sus obligaciones legales, afectando la estabilidad económica de los futbolistas y sus familias”, terminó de decir la Acolfutpro, aunque se espera el pronunciamiento del Pereira para aclarar lo ocurrido.

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Pocas esperanzas con el Matecaña

Los aficionados no se sienten ilusionados con el equipo para el segundo semestre, debido a que las sanciones tienen al club con poco músculo financiero para reforzar la plantilla y apelar a lo que pueda lograr el entrenador Arturo Reyes, que sigue al mando pese a que solo ganó un partido en las 19 fechas de la Liga BetPlay.

Deportivo Pereira busca en la Copa Colombia callar las críticas por su situación financiera y deportiva - crédito Colprensa

Actualmente, Pereira lleva un punto en dos jornadas de la Copa Colombia, en fase de grupos, que fue ante Independiente Yumbo por 1-1, descansó en la primera fecha y el objetivo es quedar entre los dos primeros del grupo D para entrar a los octavos de final del torneo.

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Por otra parte, el descenso empezó a inquietar a los matecañas, pues aunque ocupa la posición 13 con 1,2062, otra mala campaña en Liga BetPlay lo mandaría a las últimas posiciones y ponerlo en riesgo para la temporada 2026 o 2027, lo que sería lapidario para la institución porque no está en condiciones para esa pelea por la categoría, dados los problemas internos que sufre en la actualidad.