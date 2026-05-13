Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’ y marca el inicio de una nueva etapa artística

Lucy Vives retoma su carrera musical y apuesta por la libertad creativa en su nuevo sencillo - crédito @lucyvives / Instagram

Lucy Vives, hija del reconocido cantante Carlos Vives, retoma su carrera musical en 2026 con el lanzamiento de Mascacielo, un sencillo que representa su regreso a la industria tras una pausa de casi cuatro años.

El tema, acompañado de un video conceptual y dirigido por la propia artista, marca el inicio de una nueva etapa en la que Vives busca reafirmar su identidad artística y personal, consolidando un camino propio más allá del legado familiar.

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Nacida en Puerto Rico y de raíces colombianas, Lucy Vives ha transitado entre el modelaje, la filosofía y el activismo, y ahora se posiciona como una de las voces emergentes del pop latino alternativo. Tras su debut en 2022 con Cenizas, la artista apostó por un periodo de introspección y búsqueda creativa, que cristaliza en Mascacielo.

“Mascacielo es ese primer impulso que, creo, va a introducir el resto del proyecto. Es una canción que se trata de impulsarse, de traspasar los límites, y de, realmente, también como una pequeña ventana de nuestra niñez, de esos momentos cuando sabíamos y pensábamos que todo era infinito”, explicó Lucy en entrevista con El Nuevo Día de Puerto Rico.

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El nuevo sencillo llega junto a un video conceptual dirigido por la propia artista, que inaugura una nueva etapa de búsqueda e identidad personal - crédito @lucyvives/ Instagram

El video amplía este mensaje de libertad y autodescubrimiento, combinando imágenes de su infancia y símbolos personales, como la aparición de una gallina que, según la artista, representa la paradoja de soñar con volar aun cuando la naturaleza invita a lo contrario.

El trabajo audiovisual fue, además, el debut de Lucy como directora: “El video musical creo que terminó siendo mi parte favorita. Fue mi debut directoral, como quien dice, tuve la oportunidad de tener un equipo muy grande.”, compartió en la misma entrevista.

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En conversación con la revista Hola, Lucy Vives reafirmó su compromiso con la autenticidad, la diversidad y la exploración artística: “Ahora hago música que me haga feliz a mí. No pienso en evitar críticas ni en seguir tendencias”. La artista, que también es activista y defensora de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, subraya que su música es un reflejo de su historia, sus inquietudes y su deseo de romper moldes.

Lucy Vives retoma su carrera musical en 2026 con el lanzamiento de “Mascacielo”, marcando su regreso tras casi cuatro años de pausa. - crédito @lucyvives / Instagram

Lucy Vives anticipa que esta nueva etapa incluirá más lanzamientos, videos y propuestas visuales, sin encasillarse en un solo género o formato. “Viene más música, más videos, más locuras, más inventarme un poquito mi camino, mi sonido y ver dónde cabemos en este universo tan lindo que es la música y el arte”, afirma. De esta forma, la hija de Carlos Vives demuestra que su mayor talento no es solo heredar un legado, sino transformarlo y elevarlo con una voz propia y auténtica.

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Lucy Vives, nacida en San Germán, Puerto Rico, el 11 de enero de 1996, es la hija mayor del célebre músico colombiano Carlos Vives y la modelo puertorriqueña Herlinda Gómez. Desde pequeña, Lucy se movió entre Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos, una experiencia multicultural que marcó profundamente su visión artística y personal. Aunque siempre estuvo rodeada de música y arte gracias al entorno familiar, Lucy optó por abrirse camino en sus propios términos, combinando el modelaje, la filosofía y el activismo antes de sumergirse de lleno en la música.

Su trayectoria profesional comenzó en el modelaje, donde trabajó con agencias internacionales y participó en campañas de proyección internacional. Paralelamente, Lucy se formó académicamente en filosofía y estudios de la mujer en la Universidad de Loyola, Nueva Orleans, lo que alimentó su activismo en defensa de los derechos de las mujeres.

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La relación con su padre ha sido cercana y colaborativa, aunque ambos reconocen sus diferencias generacionales y el deseo de Lucy de trazar un camino independiente - crédito Lucy Vives

La relación musical con su padre, Carlos Vives, ha sido cercana, pero marcada por diferencias generacionales. Lucy ha colaborado con él en canciones como Besos en cualquier horario, junto a Mau y Ricky. Carlos Vives ha sido un apoyo fundamental en su carrera, brindándole consejos y acompañándola en momentos clave de su carrera.