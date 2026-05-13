Colombia

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

La estrella colombiana hará historia en Las Vegas al ser homenajeada en una edición icónica, donde además actuará en vivo y se unirá a la selecta lista de leyendas reconocidas por su impacto global

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Karol G recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística en los American Music Awards 2026 - crédito Reuters
Karol G recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística en los American Music Awards 2026 - crédito Reuters

La cantante colombiana Karol G volverá a marcar un nuevo hito en su carrera internacional, pues fue anunciada oficialmente como una de las grandes protagonistas de la edición 52 de los American Music Awards 2026, ceremonia en la que no solo se presentará en vivo, sino que además recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística, uno de los reconocimientos más exclusivos de la industria musical.

La noticia fue confirmada por CBS y Dick Clark Productions, compañías encargadas de la organización del evento que se realizará el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y que será transmitido en vivo a través de CBS y Paramount+.

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El galardón que recibira “La Bichota” reconoce a artistas cuya música e impacto cultural han trascendido fronteras y logrado una conexión global con millones de personas. De hecho, el premio no se entregaba desde 2009, cuando fue recibido por Whitney Houston.

Antes de ella, otras leyendas de la música como Michael Jackson, Beyoncé, Rod Stewart, Aerosmith y Bee Gees también fueron homenajeados con esta distinción.

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La colombiana Karol G consolidará su presencia internacional al recibir un galardón exclusivo en los American Music Awards 2026 - crédito Reuters
La colombiana Karol G consolidará su presencia internacional al recibir un galardón exclusivo en los American Music Awards 2026 - crédito Reuters

Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes”, señalaron Barry Adelman y Alexi Mazareas, productores ejecutivos de la ceremonia, en un comunicado conjunto.

Además, destacaron el impacto cultural que ha tenido la artista antioqueña durante los últimos años: “Nos enorgullece homenajear a Karol G con el Premio Internacional de Excelencia Artística por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial”.

La noticia llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de la intérprete de Mañana será bonito. Recientemente, Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella, consolidando así su presencia dentro de los escenarios más importantes del mundo.

A esto se suma el éxito de su nueva gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour, que iniciará el 24 de julio en Chicago. Según reveló la organización, el tour vendió cerca de dos millones de entradas en apenas cuatro días, motivo por el cual varias ciudades añadieron nuevas fechas debido a la alta demanda del público.

Inició la preventa de Karol G para su concierto Viajando por el mundo Tropitour en Bogotá - crédito VisualesIA Infobae
La poderosa gira y los récords de Karol G impulsan su reconocimiento en los American Music Awards 2026 - crédito VisualesIA Infobae

Además, la expectativa por el regreso de Karol G a los escenarios colombianos sigue creciendo, especialmente después de que se confirmaran las fechas de sus conciertos en Bogotá. La artista paisa se presentará el 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en el estadio El Campín, luego de agotar rápidamente la boletería de la primera fecha anunciada.

La gira acompañará el lanzamiento de su álbum Tropicoqueta, producción que debutó en el primer lugar de la lista Top Latin Albums y que además le otorgó tres nominaciones en los American Music Awards 2026, incluida la categoría de mejor álbum latino.

El crecimiento internacional de la colombiana también se refleja en las cifras que ha conseguido durante su carrera. Actualmente supera los 128 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y acumula más de 310 certificaciones de platino entregadas por la RIAA en Estados Unidos.

Además, la artista logró otro récord histórico con Mañana Será Bonito, álbum que se convirtió en el primero completamente en español interpretado por una mujer en debutar en el número uno del Billboard 200.

Karol G lanza dinámica internacional para regalar boletas en su tour mundial - crédito VisualesIA / Infobae
Karol G hará historia en los American Music Awards 2026 - crédito VisualesIA / Infobae

Su gira Mañana Será Bonito Tour también se transformó en un fenómeno global tras vender más de 2,3 millones de boletos en 62 conciertos y recaudar más de 300 millones de dólares alrededor del mundo.

La edición 2026 de los American Music Awards será conducida por Queen Latifah y contará además con presentaciones de Maluma, Keith Urban, KATSEYE y Hootie & the Blowfish.

En cuanto a las nominaciones de este año, Taylor Swift lidera la lista con ocho menciones, seguida por Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean y SOMBR, quienes obtuvieron siete nominaciones cada uno.

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