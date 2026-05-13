Concierto el viernes y partido el sábado en El Campín reavivan el conflicto por el uso del estadio en Bogotá

Santa Fe abrirá la llave de semifinales como local, sin importar si el rival es Junior FC o Once Caldas - crédito Santa Fe

Un conflicto logístico marcó la clasificación de Independiente Santa Fe a la semifinal de la Liga Betplay. El club, dirigido por Pablo Repetto, goleó 5-1 al América de Cali y se consolidó como único representante bogotano en el torneo.

Sin embargo, la atención se centró en la incertidumbre por el escenario del partido de ida: la disponibilidad del estadio Nemesio Camacho El Campín se vio amenazada por la coincidencia con eventos musicales y las exigencias del calendario internacional, lo que obligó al club a gestionar activamente su localía para mantener la ventaja deportiva.

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El dilema se profundizó cuando la organización del concierto de Silvestre Dangond, programado para el viernes 15 de mayo en El Campín, complicó la logística del partido de semifinal previsto para el sábado 16.

Una camiseta con el número 300 y el apellido de Hugo se desplegó en la tribuna de oriental - crédito Santa Fe

El desmontaje de la infraestructura musical resultaba inviable en menos de 24 horas. A ello se añadió el reglamento de la Conmebol, que exige un mínimo de 72 horas entre compromisos internacionales y partidos precedentes en el mismo escenario. Por ese motivo, Santa Fe debía disputar el encuentro de Copa Libertadores contra Platense el martes 19 de mayo, también en Bogotá, lo que redujo aún más las opciones de acomodar ambos compromisos en el principal estadio capitalino.

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En un escenario sometido a tensiones por la superposición de eventos, el propio Pablo Repetto descartó en conferencia de prensa la opción de jugar fuera de El Campín. Según declaraciones de Repetto en rueda depre sostuvo: “Todavía no me confirman al 100%, pero jugaríamos aquí el sábado, esto está confirmado.

El horario no está confirmado, pero jugamos sí o sí acá el sábado. Por suerte para la gente porque la localía es muy importante y si se jugaría aquí el sábado”. De este modo, el técnico uruguayo subrayó la relevancia de mantener la localía para su equipo, pese a que no se había oficializado la resolución logística definitiva.

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La administración de la Dimayor aún no emitió declaraciones oficiales sobre la programación definitiva. No obstante, tanto el club como su afición permanecen a la expectativa de una confirmación formal sobre la hora y el escenario del encuentro. La incertidumbre incluyó la posibilidad de trasladar el partido al Estadio de Techo o modificar la fecha a viernes o sábado en otro recinto.

Infobae Colombia supo que Santa Fe espera mantener el precio de la boletería ofrecido para el partido de vuelta contra América de Cali y que nuevamente la tribuna sur del estadio estaría cerrada, por lo que la Guardia Albiroja Sur se ubicará en la tribuna de norte.

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Rodallega alcanzó los 302 goles como profesional en la vuelta de cuartos ante América de Cali

Hugo Rodallega recibió una camiseta especial por llegar a 300 goles como profesional - crédito Santa Fe

El marcador final del partido reflejó la superioridad de Santa Fe: un 4-0 en El Campín y un resultado global de 5-1, cifras que evidencian el dominio capitalino durante toda la serie. El delantero vivió una noche redonda no solo por la clasificación, sino por sumar los tantos 300, 301 y 302 de su carrera profesional en un solo juego.

Durante la definición, la participación de Rodallega fue decisiva desde el minuto 33. Nahuel Bustos recuperó una pelota en campo rival y asistió al delantero, quien marcó el primer gol del partido y llegó al número 300 en su historial profesional. Poco después, tras una mano en el área cometida por Omar Bertel, Rodallega ejecutó el penal y sumó su tanto 301.

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Santa Fe mantuvo el control durante el complemento. Bustos anotó el tercer gol a los 57 minutos, tras una combinación con Omar Fernández Frasica y nuevamente con Rodallega como protagonista de la jugada previa. En el minuto 83, Franco Fagúndez asistió al delantero para su tercer tanto personal, el 302 de su carrera. Esa última conquista permitió a Rodallega quedarse con el balón del partido como testimonio de una jornada histórica.