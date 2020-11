Sara Uribe publicó foto orgullosa por haber subido de peso

Sara Uribe es una reconocida modelo y presentadora colombiana que participó en una edición del programa “Protagonistas de Nuestra Tele” y sostuvo una relación con el jugador Fredy Guarín, con quien tuvo un hijo llamado Jacobo.

Recientemente, Uribe publicó una serie de fotos en su perfil oficial de Instagram, vestida con un traje de baño negro, en las que luce feliz junto a su hijo. El texto con el que acompaña las imágenes es: “esta flacuchentica llena de amor, les manda una sonrisa de buena energía”, ante lo cual muchos comentarios le aseguraron que no se veía para nada flaca. “eEstás hermosa”, aseguraron sus seguidores.

La modelo ha compartido en varias ocasiones con sus seguidores que, desde que inició su carrera en la televisión, lleva una dura batalla con lograr la figura que quiere. Reveló que dejó de comer para verse más delgada en televisión y aún así recibía constantes críticas.

Luego, inició su relación con el jugador Fredy Guarín y quedó en embarazo. Uribe ha contado en sus redes sociales que, después del nacimiento de Jacobo Guarín, quedó muy delgada y no lograba recuperar su peso ideal. Sin embargo, en su más reciente foto en Instagram, en la que se le ve usando lencería, se nota que la modelo ha estado trabajando en mejorar su estado físico para estar saludable.

A pesar de que la mayoría de sus seguidores realizaron buenos comentarios, una usuaria de la red social le comentó a Uribe que “¡se le ve el hueso del culo!”, a lo que la modelo le respondió: “y a usted ni queriendo mostrar con ese escote se le ve un hueso ombe, mire a ver si no queda como un culo”.

Esta semana, Sara Uribe también fue tendencia en redes sociales después de responder preguntas de sus seguidores en historias de Instagram, específicamente por la respuesta que dio a un usuario que le preguntó si había sufrido de depresión alguna vez.

La modelo respondió con una foto que sorprendió a sus seguidores, la cual fue replicada por varias cuentas de entretenimiento. En la foto, en blanco y negro, donde se ve a Uribe llorando la presentadora comentó: “sí y fue muy dura. Esta foto se la mandé a mi manager un día en el que no me sentía bien. Si tú también has sufrido de depresión y ansiedad te digo hoy: vas a salir de esta. Hoy no soy la de la foto. Hoy sonrío porque tuve (tengo) tratamiento y porque decidí que nada iba a poder conmigo”.

La modelo también respondió a la pregunta de si le gustaría que su hijo fuera futbolista, al igual que su expareja, que ella quiere que Jacobo sea lo que él quiera ser. También compartió un video del pequeño de un año, reaccionando al verla por primera vez en televisión.

Hijo de Sara Uribe reacciona al verla por primera vez en televisión

Uribe contó que el niño, después de verla en la televisión, “se fue, me buscó en la puerta y se puso a llorar porque no entendía yo qué hacía lejos, pero igual podía verme”, aseguró que si por ella fuera se llevaría su hijo a cualquier lado con ella.

