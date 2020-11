Indignación por video en el que adultos enseñan a un menor a pelear con un cuchillo

A través de redes sociales, varios internautas compartieron su indignación con un video en el que se ve cómo algunos adultos enseñan a un menor de dos años de edad a “defenderse”, primero a puños y luego con un cuchillo en su mano.

Ante la indignación de los internautas, el personal de la Estación de Policía de Pitalito, en el Huila, y unidades del grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia lograron establecer que el clip fue grabado en el barrio Porvenir, lograron hallar al menor y trasladarlo al Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) para llevar a cabo el restablecimiento de sus derechos.

Las imágenes grabadas por una mujer tienen dos partes. En los primeros segundos del video, se ve a un adulto tratando de pelear a puños con el menor y se escucha a dos mujeres que incentivan al niño a golpear al hombre, “a los puños” repitió varias veces la mujer que parece que grabó el video , mientras se escucha a otra decirle al niño “párese”.

La actitud del niño no muestra que esté intentando pelear con el hombre, al contrario, parece que el menor de dos años persigue al adulto y trata de tomarlo de la mano, en ese instante la mujer baja el celular y tapa la cámara.

En la segunda parte del video, se ve a un adulto diferente que toca en la cara al niño como si le estuviera pegando para provocar que el niño se defienda, eso es lo que la mujer que graba le dice al niño, “defiéndase” e inmediatamente se ve que el niño tiene un cuchillo en sus manos. Sin embargo, el menor de dos años solo sostiene el arma blanca y, aunque trata de imitar lo que hace el hombre, no reacciona ante las supuestas provocaciones.

“Ojo que él mismo se puede dar con eso”, parece que dice la mujer en un momento, pero no se entiende muy bien porque pasa una moto por el lugar y ella no lo dice en un tono alto, a diferencia de las incitaciones al menor para que atacara al adulto.

Enseguida, se ve cómo el hombre con algo en la mano, que no se logra identificar si es otra arma blanca, hace el intento de “apuñalar” en el pecho al niño, esperando que este reaccione, pero, de nuevo, el niño solo sostiene el cuchillo en sus manos. El video termina con la mujer diciendo “es que no lo hace”.

Indignación por adultos que enseñan a niño a pelear con cuchillo

“Gracias a la información de los vecinos y ciudadana se logra la ubicación de la progenitora del niño y, de inmediato, se logra la ruta de restablecimiento de los derechos del menor”, informó el coronel del departamento de Policía del Huila, Néstor Javier Flórez Perdomo.

Según el coronel Perdomo, la madre y su hijo fueron trasladados a la sede del Icbf de Pitalito, para llevar a cabo la investigación de los hechos. La madre del menor de edad informó a las autoridades que, en el momento en que se grabó el indignante video, su hijo no estaba con ella, pues lo había dejado a cargo de ellos y no estaba enterada de lo que hacían con él, razón por la que la investigación avanza para establecer si el niño debe estar con ella o no.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que fortalezcan los valores familiares, las buenas acciones y el respeto, no incitar a los niños o adolescente a la violencia, para formar personas de bien y garantizar una convivencia armoniosa en sociedad”, recalcó el coronel.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Siguen las renuncias en Semana: María Jimena Duzán y Vladdo también se van

Vocero chino advierte de procesos fraudulentos para contratación laboral en el Metro de Bogotá