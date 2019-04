Pero Insight Crime sugiere otro punto que puede influir en ese proyecto, y es el papel que puedan jugar otros actores políticos como los ex comandantes Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", y Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa", que aunque no han salido del proceso de paz se encuentran desaparecidos y no han cumplido las citaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).