Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Un habitante local utilizó las plataformas digitales para demostrar el temor por un ataque armado ocurrido en la región - crédito Sentipensante TV / Facebook

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El ataque armado registrado la tarde del 9 de agosto de 2026 en Rioblanco (Tolima) tiene en alerta a los pobladores que viven en la incertidumbre por la presencia de grupos ilegales. La sensación de temor quedó registrada en video por un ciudadano que quedó en medio del ataque armado y empezó a transmitir en la cuenta oficial de Sentipensante TV, medio enfocado en el periodismo rural.

Según denunció la gobernadora Adriana Magali Matiz, grupos ilegales atacaron la alcaldía con un dron cargado con explosivos y dispararon desde las montañas cercanas contra la estación de Policía y la base militar.

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El ciudadano pidió a la ciudadanía compartir el video mientras se escuchaban los disparos de fondo que terminaron por agobiarlo e hicieron que cortara la transmisión - crédito Sentipensante TV / Facebook

La transmisión mostró la dimensión del hostigamiento en tiempo real, pues el poblador dijo que los disparos se oían desde hacía más de 10 minutos, por lo que quiso contar detalles de lo ocurrido. En su relato indicó que el primer estallido coincidió con un corte de energía y que el pueblo quedó en silencio en pleno día de mercado, mientras los vehículos empezaban a salir hacia las veredas.

Por su parte, Matiz informó que el atentado contra la Alcaldía de Rioblanco se produjo con un dron y que además hubo disparos en la zona. La gobernadora precisó que, hasta ese momento, no se reportaban heridos, aunque la comunidad quedó atemorizada, como lo demostró el vocero de Sentipensante TV.

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El municipio del sur de Tolima vivió una jornada de pánico tras una ofensiva armada atribuida a disidencias de las Farc, que emplearon tecnología no convencional para atacar la sede de la Alcaldía sin dejar heridos - crédito @AdrianaMatizTol / X

En su transmisión de Facebook, el encargado de manejar la cuenta del medio local relató que estaba en su casa, almorzando con su esposa y su hija, cuando oyó una primera explosión. Al principio creyó que se trataba de un transformador o de una falla eléctrica, pero después escuchó un segundo estruendo y comenzó el intercambio de disparos.

“Eso que está sonando de fondo son disparos”, dijo. También explicó que se escuchaba un hostigamiento alrededor del pueblo, al parecer desde el sector de Las Palomas.

El ciudadano sostuvo que desde una montaña disparaban hacia la base militar y que desde allí respondían. En otro tramo del video resumió la escena con una frase directa: “De montaña a montaña se están disparando. Estamos debajo”.

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La ciudadanía teme porque en varias oportunidades han quedado en medio de los intercambios de disparos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La transmisión registró miedo y confusión en tiempo real

El periodista repitió varias veces que no sabía con exactitud quiénes atacaban ni cuál era el origen preciso de la acción armada. Aun así, decidió seguir al aire para dejar constancia de lo que ocurría en ese momento en el municipio del sur del departamento.

“Da nervios”, afirmó en varias oportunidades. También dijo que sentía “una sensación de zozobra” y que era la primera vez, en ocho años de trabajo en el sur del Tolima, que escuchaba un episodio de ese tipo tan cerca.

Durante la transmisión explicó que su plan original era grabar contenido sobre una feria del café en Chaparral y promocionar hoteles, gastronomía y actividades ligadas al turismo regional. El ataque alteró por completo esa agenda y lo llevó a improvisar una cobertura en vivo desde su vivienda.

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Un ataque con drones explosivos sacudió la Alcaldía de Rioblanco, Tolima, en medio de hostigamientos armados en el sur del departamento - crédito @AdrianaMatizTol / X

También indicó que la señal eléctrica se había interrumpido y que buena parte de Rioblanco permanecía en silencio mientras seguían los estruendos. Según su relato, el hostigamiento había comenzado hacia las 2:30 p. m., con una separación de unos cinco minutos entre las primeras explosiones, y continuó luego con disparos entre laderas.

Hacia el final del video, cuando los disparos todavía se oían de fondo, el comunicador dijo que no se sentía capaz de seguir narrando la situación: “Me voy porque no me siento capaz de seguir hablando de esto que ustedes ya escucharon. Muchas gracias”.

El ciudadano cerró la transmisión con un llamado a la oración por las familias de la ruralidad y por la población del municipio que, en ese momento, seguía bajo hostigamiento.

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La gobernadora Adriana Magali Matiz pidió reforzar la fuerza pública y evaluar un toque de queda tras el ataque armado en Rioblanco - crédito @AdrianaMatizTol / X