Flamengo, Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid y el mundo del fútbol se siguen sumando a los mensajes de apoyo a Colombia tras fuerte sismo que se vivió en el país

Bayern Múnich, Flamengo y Atlético de Madrid se unieron para apoyar a Colombia -crédito Juan David Duque/REUTERS

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El 10 de agosto de 2026, Colombia amaneció con un fuerte sismo de 7,4 grados, situación que dejó hasta el reporte de Asocapitales una cifra de 181 muertos.

En medio de la tragedia que se vivió en el Eje Cafetero, Cali y Quibdó, la División Mayor del Fútbol Colombiano suspendió los partidos de la Liga BetPlay, y la Conmebol aplazó los juegos que Independiente Santa Fe y Deportes Tolima tenía que disputar en la Copa Sudamericana por los octavos de final.

En este contexto, el Real Madrid fue uno de los primeros clubes en pronunciarse, y poco a poco se fueron sumando otros de los equipos más importantes del planeta fútbol como el Flamengo de Brasil (actual campeón de América) y el Bayern Múnich de Alemania de Luis Díaz (seis veces ganador en Europa y el más ganador en su país).

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El Flamengo de Jorge Carrascal envió un mensaje de fuerza-crédito X

El mensaje del Flamengo, en el cual se encuentra Jorge Carrascal fue el siguiente:

“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los colombianos que, este lunes (10), sufrieron pérdidas materiales y humanas debido al grave terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país. El Clube de Regatas do Flamengo expresa su profundo pesar a las víctimas de este suceso y se solidariza con todos aquellos que perdieron familiares y amigos en esta tragedia. ¡Estamos con ustedes, Colombia! 🇨🇴"

Los "Gigantes de Baviera" de Luis Díaz expresaron su solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia-crédito X

El Bayern Múnich de Luis Díaz expresó lo siguiente:

“Desde el FC Bayern, enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos de hoy Estamos con ustedes”, detallaron.

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El campeón de Europa se pronunció enviando su apoyo-crédito X

El París Saint Germain, campeón de Europa también envió su apoyo a Colombia:

“Nuestra solidaridad está con Colombia y con todas las personas afectadas por el terremoto. Enviamos nuestras condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento y nuestros mejores deseos para quienes trabajan en la recuperación”.

Atlético de Madrid se sumó a los mensajes de apoyo a las víctimas del terremoto en Colombia-crédito X

Atlético de Madrid, equipo por el cual Falcao García pasó dijo lo siguiente:

“Toda la familia rojiblanca se une al dolor por las víctimas del terremoto que azotó Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y ​​apoyo al pueblo colombiano", expresaron.

El cuadro vasco se pronunció a favor de las víctimas en Colombia-crédito X

Otro de los equipos tradicionales que mostró su apoyo a las víctimas fue el Athletic Club de Bilbao de España, mandando un saludo al grupo de hinchas que tiene el equipo vasco en nuestro país:

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“El Athletic Club quiere trasladar su solidaridad y cariño a Colombia tras el devastador terremoto que ha golpeado al país Nuestro abrazo a las familias de las víctimas y toda nuestra fuerza para quienes están sufriendo sus consecuencias.Un recuerdo muy especial para nuestros amig@s de la Peña Athletic Club Manizales, ubicada en una de las zonas afectadas. Animo, lagunak!“, dijeron.

La Liga BetPlay y los partidos de Conmebol se suspendieron tras el terremoto que se vivió en Colombia

"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor

La Dimayor y la Conmebol aplazaron los partidos del fútbol profesional colombiano y dos cruces internacionales de clubes del país tras el sismo de 7,4 grados que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, una decisión que dejó sin programación deportiva la semana del 10 al 14 de agosto para priorizar la atención de la emergencia y el apoyo a las comunidades afectadas.

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La División Mayor del Fútbol Colombiano informó en un comunicado que, tras un monitoreo constante y una evaluación de la situación en las ciudades y regiones afectadas por el terremoto, resolvió aplazar toda la programación de esa semana. La entidad explicó que la medida responde a su “compromiso con Colombia” en medio de la emergencia.

La organización agregó que los 36 clubes profesionales concentrarán sus esfuerzos durante esta semana en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas. También indicó que dará acompañamiento a jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y familiares que hayan sufrido consecuencias por el sismo.

En la Liga estaban previstos para el 14 de agosto los partidos entre Águilas Doradas y Llaneros a las 4:00 p. m., Independiente Medellín y Millonarios FC en el estadio Atanasio Girardot, y Junior FC contra Deportivo Pereira a las 8:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Ese último encuentro quedó aplazado sin fecha definida para facilitar que los futbolistas del club pereirano se reencontraran con sus familias y atendieran situaciones personales derivadas del terremoto.

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La Dimayor señaló en otro pronunciamiento que esa decisión se tomó porque Pereira fue una de las ciudades más afectadas. Añadió que la nueva fecha y la hora del partido entre Junior y Deportivo Pereira serán comunicadas más adelante por sus canales oficiales.

En la segunda división debían jugarse los encuentros Leones contra Real Cundinamarca, Tigres frente a Envigado, Real Santander ante Barranquilla, Real Cartagena contra Bogotá, Patriotas frente a Orsomarso y Boca Juniors ante Unión Magdalena.

Para la Copa Colombia estaban programados los partidos de ida de octavos de final entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, Internacional de Bogotá y Real Cundinamarca, Alianza y Once Caldas, Medellín y Pasto, y Millonarios FC frente a Barranquilla.

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La organización de fútbol más importante del país detalló que los juegos de Santa Fe y Tolima se suspendieron -crédito Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó el mismo lunes la suspensión temporal de dos partidos de clubes colombianos por la emergencia: el número 130, entre Deportes Tolima e Independiente del Valle de Ecuador, y el número 133, entre Independiente Santa Fe y River Plate de Argentina.

De acuerdo con el comunicado, la decisión fue adoptada como medida de seguridad ante la situación excepcional provocada por el movimiento sísmico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar en el departamento del Chocó. La entidad sostuvo:

“En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano”.

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Conmebol añadió: “En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos”. La confederación no definió nuevas fechas para ninguno de los dos encuentros y dijo que esa información será comunicada después.

Uno de los compromisos afectados era la ida de los octavos de final entre Santa Fe y River Plate, que estaba prevista para este miércoles en Colombia. El club bogotano confirmó la suspensión en un comunicado dirigido a hinchas, medios y público en general, y señaló que anunciará la nueva fecha cuando reciba la notificación oficial correspondiente.

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La medida también implica que River Plate no viajará a Colombia para disputar ese partido en la fecha inicialmente prevista. Según la publicación, el club argentino deberá esperar la determinación de la confederación para reorganizar su calendario y saber cuándo comenzará la serie.

El otro duelo suspendido es el de Tolima frente a Independiente del Valle de Ecuador, también por los octavos de final de la Sudamericana. El equipo colombiano debía recibir al conjunto ecuatoriano, pero el partido fue incluido entre los encuentros aplazados por la emergencia.