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“Viva Colombia”: así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su concierto en México tras el terremoto de 7,4

El cantautor inglés ondeó la bandera nacional en señal de apoyo mientras el público explotó en gritos

Harry Styles envió mensaje de apoyo a Colombia - crédito @bohstogether/X

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El 10 de agosto de 2026 se reportó un sismo de 7,4 que causó daños graves en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, con declaración de desastre nacional y rescates aún en marcha. El Gobierno nacional activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desplazó ministros y equipos de emergencia a las áreas impactadas y movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia.

Tras el desastre natural que sacudió varias regiones de Colombia y dejó a más de 160 fallecidos y cerca de 1.250 heridos, artistas en todo el mundo publicaron mensajes de apoyo en redes sociales y promovieron iniciativas para ayudar a las personas damnificadas.

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Así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su último concierto tras terremoto de 7,4 - crédito Amy Dorking/@bohstogether /x
Así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su último concierto tras terremoto de 7,4 - crédito Amy Dorking/@bohstogether /x

Harry Styles, exintegrante de la agrupación musical One Direction, durante su concierto en Ciudad de México rindió homenaje a las víctimas del sismo con el mensaje “Viva Colombia”. Además, el compositor de éxitos mundiales como Watermelon Sugar, As It Was, Sign of the Times ondeó la bandera nacional en señal de apoyo mientras el público explotó en gritos.

Al igual que el cantautor inglés, figuras de la música como Shakira, Juanes y Carlos Vives publicaron mensajes de apoyo en redes sociales y promovieron iniciativas para solidarizarse con las personas damnificadas.

Shakira escribió: “Mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”. La cantante barranquillera añadió: “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”.

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El artista antioqueño Juanes llamó a mantener la unidad y anunció que ya hizo una donación: “Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia”. También pidió sumarse: “Acabo de hacer mi donación. Si quieres y puedes, por favor súmate, cada aporte cuenta”.

Por su parte, Carlos Vives expresó su solidaridad con las familias afectadas y con los heridos: “Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas”, expuso el samario.

Karol G impulsó la campaña “Colombia se levanta” para recolectar ayudas, mientras que J Balvin pidió apoyo para las familias afectadas: “Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas”. La compositora y cantante paisa añadió: “Vamos a movernos de una para ayudar la situación”.

Ryan Castro expresa respaldo a víctimas del temblor - crédito ryancastro/Instagram
Ryan Castro expresa respaldo a víctimas del temblor - crédito ryancastro/Instagram

El cantante de música urbana Ryan Castro también ofreció respaldo y disposición para colaborar: “Espero que estén bien y sus familias estén bien, mucha fuerza. Dios nos cuide y nos proteja”. Además, señaló: “Vamos a ayudarnos todos en familia, cuenten conmigo en lo que pueda sumarme con la gente afectada”.

La agrupación ChocQuibTown difundió una convocatoria dirigida a profesionales de la salud para integrar una misión médica hacia el departamento del Chocó, mientras que Grupo Niche aseguró que todos sus integrantes están a salvo y envió un mensaje de fortaleza a los afectados.

J Balvin envía mensaje de aliento a los afectados por el sismo en Colombia - crédito jbalvin/Instagram
J Balvin envía mensaje de aliento a los afectados por el sismo en Colombia - crédito jbalvin/Instagram

El reguetonero J Balvin también se unió a la cadena de manifestaciones “Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas”.

El impacto del movimiento telúrico generó momentos de angustia en la población. La influencer y empresaria Karina García compartió en sus redes: “Diosito casi se me sale el bebé”, acompañando su mensaje con una petición de protección para todos.

La actriz Diana Ángel expresó su apoyo mediante un mensaje dirigido a quienes enfrentaron las consecuencias del temblor: “Solidaridad con los afectados en este sismo tan fuerte”.

Entre los relatos que circularon durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, destacó el de la modelo y presentadora Jesica Cediel, que describió la experiencia del temblor en Medellín.

Según Cediel, el movimiento la despertó y la llevó a evacuar rápidamente junto a otros residentes: “Me levantó como el cimbronazo y yo como que: ‘Dios mío, ¿qué es esto? Está temblando’. Corro la ventana, la cortina, miro las lámparas, todo el mundo por las escaleras”.

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