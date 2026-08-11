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Así puede reportar personas desaparecidas por el terremoto que afectó a Colombia

El portal colombiatebusca.com concentraba miles de avisos para ubicar familiares tras el movimiento telúrico, con mayor actividad en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó, según actualizaciones citadas

La plataforma Colombia te busca recibe reportes de personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 130 muertos en el occidente de Colombia - crédito Reuters TV/Reuters
La plataforma Colombia te busca recibe reportes de personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 130 muertos en el occidente de Colombia - crédito Reuters TV/Reuters
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La plataforma “Colombia te busca” fue habilitada para recibir reportes de personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., una emergencia que hasta el momento ha dejado más de 224 muertos según el balance de las autoridades y que ha activado otros canales ciudadanos, humanitarios y oficiales para ubicar a familiares y allegados.

El sitio https://colombiatebusca.com/ registra una alta actividad en medio de la crisis. En la más reciente actualización, acumula 4.084 personas registradas de las cuales se encuentran por localizar 3.653 y han sido localizadas 429, que han sido ubicadas en el área de influencia del sismo, sobre todo en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó.

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La herramienta digital fue creada como una iniciativa ciudadana para centralizar la información de personas con las que sus familias perdieron contacto después del terremoto. Según el portal oficial de Colombia te busca, su propósito es “Reconectemos a cada familia”.

El formulario de Colombia te busca permite cargar nombre, edad, foto, fecha de desaparición y el último lugar donde fue vista la persona - crédito Colombia te busca
El formulario de Colombia te busca permite cargar nombre, edad, foto, fecha de desaparición y el último lugar donde fue vista la persona - crédito Colombia te busca

El formulario de reporte solicita nombre, edad, fecha de desaparición, departamento, municipio, fotografía y otros datos de identificación. También permite consignar el último lugar donde fue vista la persona y rasgos que faciliten su localización.

Quien tenga información sobre alguno de los casos publicados puede aportar datos para actualizar el registro. Si la persona ya fue encontrada, la plataforma pide modificar la información para reflejarlo y dar tranquilidad a la familia.

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El sistema incluye una categoría específica de “Terremoto” para clasificar los casos vinculados con el sismo. También emplea reCaptcha como mecanismo de verificación para confirmar que quien carga los datos es una persona y no un programa automatizado.

El formulario de Colombia te busca permite cargar nombre, edad, foto, fecha de desaparición y el último lugar donde fue vista la persona - crédito Colombia te busca
El formulario de Colombia te busca permite cargar nombre, edad, foto, fecha de desaparición y el último lugar donde fue vista la persona - crédito Colombia te busca

Después del registro, el portal puede generar afiches de búsqueda descargables o compartibles por redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Además, ofrece un mapa de ayuda y una sección con hospitales y centros de atención para que los familiares consulten recursos disponibles en las zonas afectadas.

Se trata de una plataforma “ciudadana, voluntaria y sin fines de lucro”. También advierte en sus términos de uso que “No reemplaza a las autoridades, organismos judiciales, entidades de rescate ni líneas oficiales de emergencia”.

La Cruz Roja, alcaldías y el Ejército activaron vías paralelas de búsqueda

La Cruz Roja Colombiana, las alcaldías y el Ejército activaron canales de búsqueda y líneas de WhatsApp para recibir datos sobre personas desaparecidas tras el terremoto - crédito @cruzrojacol/X
La Cruz Roja Colombiana, las alcaldías y el Ejército activaron canales de búsqueda y líneas de WhatsApp para recibir datos sobre personas desaparecidas tras el terremoto - crédito @cruzrojacol/X

La Cruz Roja Colombiana activó los servicios del programa de Protección de Vínculos Familiares. Los canales habilitados son el correo rcf@cruzrojacolombiana.org y el número de WhatsApp (+57) 3212139525.

Las autoridades locales también dispusieron líneas de atención en varias ciudades afectadas. En Manizales funcionan el 123, el 119, el 132 y el 144, además de líneas de apoyo de redes de bomberos; en Pereira se reciben reportes por el 119 y el 123 durante las 24 horas a través de la DIGER y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

En Armenia están habilitados el 123, el 119, el 3162332622, el 132 y el 144. En Cali operan el 123, el 119, el 132, el 144, el 117 y el 165, junto con un punto de atención a víctimas en la Alcaldía; en Quibdó, el 123, el 119, el 132 y el 144, además de un punto de atención en la Oficina de Gestión del Riesgo.

Así mismo, la Red de Emisoras del Ejército Nacional abrió otro canal para regiones apartadas. A través de sus frecuencias y líneas de WhatsApp recibirá mensajes, notas de voz e información sobre personas cuyo paradero se desconoce para difundirlos en su programación.

Para ese reporte se recomienda enviar nombre completo, edad aproximada, municipio, vereda o sector donde fue vista por última vez la persona, hora del último contacto, características de identificación, nombre y teléfono de un familiar y una nota de voz breve con los datos esenciales del caso.

Entre los números habilitados por el Ejército figuran Bogotá 3332453445, Palmira 3205430804, Cúcuta 3132403190, Bucaramanga 3209871191, Quibdó 3137669361, Montería 3102383978 e Ituango 3225040471, junto con otras líneas en municipios de Antioquia, Norte de Santander, Santander y Córdoba.

El sismo tuvo epicentro en Chocó y motivó la declaratoria de desastre nacional

El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto de magnitud 7,4 tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros - crédito @patriciajaniot/X
El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto de magnitud 7,4 tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros - crédito @patriciajaniot/X

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto fue de magnitud 7,4, tuvo una profundidad de 96 kilómetros y su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El movimiento se sintió con fuerza en Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Antioquia y Bogotá. Según los reportes de las autoridades, se reportaron daños graves en la infraestructura de Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, además de reportes ciudadanos sobre familiares desaparecidos en ciudades como Quibdó, Pereira y Cali.

En Pereira, la administración pidió a la comunidad dirigirse al CAI más cercano para entregar información sobre personas desaparecidas, mientras la emisora de la Policía recibe reportes de fallecidos o desaparecidos. En esa ciudad también se declaró toque de queda en el Centro, la Comuna Universidad y el Subcentro de la Comuna Cuba en el marco de la calamidad pública y la urgencia manifiesta.

En Cali, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres pidió reportar afectaciones por WhatsApp al 3102299708 con una fotografía, datos de contacto, número telefónico y ubicación exacta o coordenadas. En Manizales, la Alcaldía recordó el uso del 119 para informar daños o situaciones de peligro.

Los organismos de socorro y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desplegaron operativos de rescate e inspección en las zonas más vulnerables. Desde la Sala de Crisis Nacional se instaló el puesto de mando unificado para coordinar ayudas.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que canceló la agenda prevista en La Guajira para el 12 y 13 de agosto y que permanecerá con las autoridades a cargo del manejo de la tragedia. El Gobierno declaró la situación de desastre nacional tras el sismo del 10 de agosto.

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