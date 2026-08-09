Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Una agresión con artefactos lanzados desde el aire y ráfagas de disparos contra edificios públicos provocó que las autoridades desplegaran operativos especiales y llamaran a reforzar la seguridad en toda la región - crédito @AdrianaMatizTol / X

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La tarde del 9 de agosto estuvo marcada por una alteración del orden público en el municipio de Rioblanco, Tolima, luego de que grupos armados ilegales atacaran la Alcaldía municipal y la estación de Policía con drones cargados de explosivos y realizaran disparos desde las montañas aledañas.

Según informaron las autoridades locales, los hechos generaron profunda preocupación entre los habitantes, que difundieron videos a través de redes sociales en los que se escuchan ráfagas y explosiones en el sector de Las Palomas. De acuerdo con la información oficial, no se han registrado personas lesionadas hasta el momento.

La gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, confirmó el ataque y señaló la necesidad de no permitir que criminales siembren miedo entre los pobladores. Además, solicitó un refuerzo inmediato de la fuerza pública y planteó la evaluación de un posible toque de queda.

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Las primeras indagaciones atribuyen los hechos a disidencias de las Farc relacionadas con alias Calarcá e Iván Mordisco, que han incrementado su accionar violento en la zona durante los últimos días.

El municipio del sur de Tolima vivió una jornada de pánico tras una ofensiva armada atribuida a disidencias de las Farc, que emplearon tecnología no convencional para atacar la sede de la Alcaldía sin dejar heridos - crédito @AdrianaMatizTol / X

En declaraciones divulgadas en su red social X, Matiz expresó: “Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía”. Añadió que la prioridad de las autoridades se centra en proteger la vida y la integridad de los habitantes de Rioblanco, motivo por el cual pidió la adopción de medidas inmediatas de seguridad.

La funcionaria también afirmó que el municipio necesita “toda la capacidad institucional para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de sus habitantes”. La gobernadora lidera un consejo de seguridad en el municipio de Chaparral junto con los alcaldes del sur del Tolima, donde se revisan estrategias para contener la amenaza de los grupos armados.

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Por su parte, el exgobernador del Tolima, Óscar Barreto, reclamó una intervención estatal urgente para “recuperar la seguridad y la tranquilidad” en la región. Barreto subrayó el riesgo al que se expone la población civil ante la ofensiva de los actores armados ilegales.

La gobernadora Adriana Magali Matiz pidió reforzar la fuerza pública y evaluar un toque de queda tras el ataque armado en Rioblanco - crédito @AdrianaMatizTol / X

Contexto de violencia y antecedentes en la región

El ataque a la Alcaldía de Rioblanco no es un hecho aislado. En días recientes se presentaron hostigamientos similares contra bases militares en los municipios de Planadas y Ataco, también en el sur del Tolima. Estos hechos fueron atribuidos a disidencias de las Farc y, hasta ahora, no han dejado víctimas fatales.

La presencia de drones en acciones ofensivas generó inquietud en la región. Desde 2024, las autoridades del Tolima anunciaron la adquisición de tecnología antidrones como parte de la respuesta institucional ante la sofisticación de los ataques armados. Las Fuerzas Militares mantienen operaciones en la zona con el objetivo de restablecer el orden y recopilar información que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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Habitantes de sectores rurales debieron resguardarse en sus viviendas ante el temor de nuevos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y los grupos armados. La incertidumbre se extiende a municipios cercanos, como San Antonio y Ataco, donde también se reportaron incidentes con drones y combates en zonas rurales.

Un ataque con drones explosivos sacudió la Alcaldía de Rioblanco, Tolima, en medio de hostigamientos armados en el sur del departamento - crédito @AdrianaMatizTol / X

Respuesta institucional y ambiente en Rioblanco

La situación de seguridad en Rioblanco y en varias localidades del sur del Tolima obligó a las autoridades a plantear la posibilidad de imponer un toque de queda mientras se logra recuperar la calma en la zona. La gobernadora reiteró la importancia de que la respuesta ante los ataques armados se base en la unidad de las instituciones, la autoridad y la protección de la ciudadanía.

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Es de mencionar que el municipio de Rioblanco permanece bajo vigilancia de la fuerza pública y las operaciones de control continúan en desarrollo. “En este momento, lo urgente es proteger la vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la fuerza pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación”, insistió Adriana Magali Matiz en X.