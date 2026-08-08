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“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

En varias grabaciones que se conocieron en días previos a la posesión presidencial del “Tigre” en Cali, el Ejército de Liberación Nacional dejó en claro que no cederá ante el ultimátum que le dio el nuevo Jefe de Estado a los grupos armados ilegales para que entreguen sus armas. La región del Catatumbo (Norte de Santander) llevaría la peor parte

Uno de los integrantes del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo la advertencia en una serie de videos que se conocieron la misma semana que se llevó a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali - crédito @angeltorres.co/TT
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Una serie de videos que se han publicado a través de redes sociales en la previa de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado en Colombia volvieron a encender las alertas en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) debido a la respuesta que se conoció por parte del ELN (Ejército de Liberación Nacional) ante la llegada del “Tigre” al poder.

Así lo denunció el periodista local Jhon Jairo Jácome Ramírez, que por medio de un mensaje desde su cuenta de X replicó algunas de las grabaciones que aparecen en una cuenta de TikTok de un usuario llamado Ángel Torres (@angeltorres.co), y en la que sus fotos y videos tienen los colores rojo y negro, alusivos al grupo armado ilegal con fuerte presencia en una de las zonas más críticas del país en cuanto a la situación de orden público: el Catatumbo.

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“Apenas han transcurrido unas pocas horas desde que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia y en el Catatumbo el ELN ya le envió una advertencia a través de varios videos publicados en TikTok”, inicia el mensaje por parte del comunicador, y que finaliza con una seria advertencia.

- crédito @jhonjacome/X
En redes sociales circularon los videos días antes de la posesión presidencial - crédito @jhonjacome/X

“Drones cargados con explosivos es lo que nos espera estos 4 años”, termina la publicación de Jácome.

En los tres videos que replicó el reportero, se pueden observar las siguientes frases, todas apuntando al presidente De la Espriella, que se autodenomina “El Tigre”:

  • “Los jugueticos para recibir al tal Tigre ese, aquí no copiamos de nada”.
  • “Lo que le tenemos al Tigre ese... No pudieron en seis décadas y ahora la piensa acabar en cuatro años”.
  • “Bueno, le llegó la ahora al Tigre veamos quién ruge más duro... Que comience el juego, acá estamos firmes y parados en la raya”.
Los videos muestran drones de última tecnología que los guerrilleros están acondicionando para lanzar explosivos en contra de la fuerza pública - crédito @angeltorres.co/TT

Estos mensajes se conocieron en la antesala de la posesión de De la Espriella, y dejan sobre el tablero varias dudas sobre lo que se puede venir en materia de orden público en el Catatumbo.

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Abelardo de la Espriella lanza ultimátum a los grupos armados y promete “mano dura” sin concesiones

La situación se agravó con los resultados de la segunda vuelta presidencial que dejó como ganador al “Tigre” el domingo 21 de junio de 2026.

Desde ese entonces, el presidente De la Espriella emitió un contundente mensaje a las organizaciones criminales que operan en el país (incluido el ELN), al advertir que disponen de un mes para someterse voluntariamente a la justicia.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho”, declaró De la Espriella durante su primer pronunciamiento público tras recibir la credencial oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) como ganador de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.

Abelardo de la Espriella tendrá como ministro de Defensa al general (r) Jorge Mora, que liderará la estrategia para impactar a los grupos armados ilegales que no se atengan al ultimátum de entregar las armas, y que anunció "el Tigre" a finales de junio de 2026, después del triunfo en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Jaime Saldarriaga / AFP
Abelardo de la Espriella tendrá como ministro de Defensa al general (r) Jorge Mora, que liderará la estrategia para impactar a los grupos armados ilegales que no se atengan al ultimátum de entregar las armas, y que anunció "el Tigre" a finales de junio de 2026, después del triunfo en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Jaime Saldarriaga / AFP

El nuevo mandatario, que centró buena parte de su campaña en la promesa de restaurar el orden y enfrentar la criminalidad, reiteró su postura de no ofrecer ningún tipo de beneficio o concesión a quienes persisten en la ilegalidad.

De igual manera, el ahora jefe de Estado señaló que, a diferencia del gobierno anterior (de Gustavo Petro), su administración no implementará políticas que, bajo su criterio, hayan favorecido la negociación con estructuras armadas, y en alusión a la política de Paz Total del líder de izquierda, cuyos resultados no fueron los esperados al final de su gestión.

“En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del tigre se acabó. La ley y solo el imperio de la ley”, dijo el 25 de junio De la Espriella.

Las críticas de De la Espriella a la Paz Total de Petro

El presidente electo criticó de manera abierta la estrategia de Paz Total implementada durante el mandato de Petro, sustentada en la Ley 2272 de 2022.

Bajo esa política, el gobierno saliente buscó pactos y negociaciones con grupos como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá.

Sin embargo, a juicio de De la Espriella, tales iniciativas no produjeron resultados sostenibles y la violencia continuó impactando a la población civil y a la fuerza pública.

Abelardo de la Espriella rechaza los procesos de paz que intentó ejecutar el Gobierno Petro - crédito Europa Press
Abelardo de la Espriella rechaza los procesos de paz que intentó ejecutar el Gobierno Petro - crédito Europa Press

El enfoque de seguridad del presidente electo se fundamenta en la “absoluta severidad” frente a quienes generen caos, violencia o intimiden a la ciudadanía.

Frente a lo anterior, De la Espriella expuso: “La seguridad no volverá a ser tratada como un discurso”, y anticipó que su administración priorizará la acción estatal y el fortalecimiento de la fuerza pública como respuesta a la criminalidad.

Al tiempo que lanzó este ultimátum, el presidente electo reconoció el derecho de la ciudadanía a respaldar, discrepar o cuestionar sus políticas.

“Seré el presidente de todos los colombianos (...). Mi compromiso es absoluto con la crítica y el disenso de todos los colombianos, habrá garantías plenas para quienes dentro de la constitución y la ley ejerzan legítimamente la oposición”, aseguró, prometiendo un ambiente de respeto institucional y apertura al debate democrático.

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