Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Personajes de la farándula se pronunciaron por sismo en Colombia - crédito EFE - cortesía Canal RCN - Jordan Strauss/Invision/AP - Redes sociales

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Un sismo de magnitud 7,4 sacudió la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m. en el occidente de Colombia, impactando especialmente el departamento de Chocó. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se localizó en San José del Palmar y la profundidad fue de 96 kilómetros.

El evento disparó alertas en amplias zonas del territorio nacional y se sintió en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. El propio SGC informó que a las 8:18 a. m. ocurrió una réplica de magnitud 4,6 con epicentro en Nóvita, Chocó.

La magnitud del evento activó la atención de autoridades y ciudadanos en distintos puntos del país. Según el reporte oficial difundido por el SGC a través de su cuenta en X, la percepción del movimiento telúrico se extendió por varias regiones y motivó evacuaciones preventivas en edificaciones de zonas urbanas.

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El seguimiento a los daños y afectaciones se mantiene en curso, en algunas regiones como en Cali, edificios colapsaron y se encuentran personas atrapadas dentro de los escombros. Hasta el momento, las autoridades han reportado 28 muertos en varias ciudades afectadas.

Ryan Castro expresa respaldo a víctimas del temblor - crédito ryancastro/Instagram

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Artistas, figuras públicas y personalidades de la cultura compartieron mensajes de solidaridad con las comunidades afectadas.

El cantante de música urbana Ryan Castro publicó: “Vamos a ayudarnos todos en familia, cuenten conmigo en lo que pueda sumarme con la gente afectada, mucho amor a todos, estoy para ustedes”.

Por su parte, J Balvin manifestó: “Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas”.

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J Balvin envía mensaje de aliento a los afectados por el sismo en Colombia - crédito jbalvin/Instagram

El impacto del movimiento telúrico también generó momentos de angustia en la población. La influencer y empresaria Karina García compartió en sus redes: “Diosito casi se me sale el bebé”, acompañando su mensaje con una petición de protección para todos.

Karina García relata angustia tras el sismo y pide protección para las familias - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

La actriz Diana Ángel expresó su apoyo mediante un mensaje dirigido a quienes enfrentaron las consecuencias del temblor: “Solidaridad con los afectados en este sismo tan fuerte”.

Diana Ángel envía mensaje de solidaridad a los afectados por el sismo - crédito @DianAngel01/X

El productor musical José Gaviria subrayó la necesidad de organizar la ayuda: “Todos debemos reaccionar y ayudar con la destrucción que deja el sismo de hoy”, agradeciendo la coordinación de líderes sociales en la atención a los damnificados.

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José Gaviria insta a organizar la ayuda para los afectados por el sismo - crédito @josegaviria/X

Entre los relatos que circularon durante la mañana, destacó el de la modelo y presentadora Jesica Cediel, quien describió la experiencia del temblor en Medellín.

Según Cediel, el movimiento la despertó y la llevó a evacuar rápidamente junto a otros residentes: “Me levantó como el cimbronazo y yo como que: ‘Dios mío, ¿qué es esto? Está temblando’. Corro la ventana, la cortina, miro las lámparas, todo el mundo por las escaleras”.

Claudia Bahamón pide protección para las familias de las zonas afectadas por el sismo - crédito claudiabahamon/X

Relató la confusión y el temor de los habitantes, así como el posterior retorno a la calma tras confirmarse que no hubo daños graves en su entorno inmediato.

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La presentadora Claudia Bahamón centró su mensaje en la protección de las familias de distintas regiones: “Dios bendiga a nuestras familias en Colombia, Chocó, Pereira, Cali, San José del Palmar, Novita, Quibdo. Oremos”.

Carolina Cruz tras sismo en Colombia - crédito carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora Carolina Cruz compartió en sus redes una reflexión sobre la importancia de estar preparados ante emergencias. Recordó experiencias vividas en Venezuela que la llevaron a mantener siempre lista una maleta con artículos esenciales en un sitio seguro de su hogar. “Después de lo de Venezuela quedé con un tema bien complejo de llegar a vivir algo así”, afirmó.

Relató que, al percibir el movimiento telúrico, reunió a sus hijos debajo de la mesa, rezaron y pidieron protección. “Hoy pasó y gracias a Dios llegué de viaje anoche para estar juntos los tres”, expresó.

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Cruz llamó a sus seguidores a identificar previamente los lugares más resguardados en sus casas, preparar una maleta de emergencia y conversar sobre protocolos de acción con sus familias. “¿Saben cómo actuar? ¿Lo han hablado con sus hijos y seres queridos?”, preguntó, invitando a la prevención y el diálogo familiar.

Por último, el influencer La Liendra narró que, tras sentir el temblor en su apartamento del piso 35, decidió evacuar en bata y descalzo junto a su novia y mascotas. Admitió que el miedo fue tan intenso que no pensó en vestirse, actuando solo por instinto de supervivencia.