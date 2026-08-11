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Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

La influencer recurrió a sus redes sociales para pedir oraciones y describir el temor vivido durante el temblor, mientras permanecía bajo observación médica

Karina García vivió momentos angustiantes por el sismo en Colombia - crédito karinagarciaoficiall/Instagram - Redes sociales
Karina García vivió momentos angustiantes por el sismo en Colombia - crédito karinagarciaoficiall/Instagram - Redes sociales
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La creadora de contenido Karina García, reconocida por su participación en La casa de los Famosos Colombia y por haber ganado La mansión de Luinny, relató a sus seguidores la experiencia que vivió durante el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en Colombia.

El sismo, cuyo epicentro se localizó en el departamento del Chocó, se sintió en varias regiones del país, dejando consecuencias en infraestructuras y más de 180 muertos en regiones como Cali, Armenia, Pereira y Quibdó.

En medio de este contexto de incertidumbre, la situación resultó especialmente delicada para García, quien atraviesa el embarazo de su tercer hijo.

La influenciadora, que suma una audiencia cercana a los seis millones en su cuenta oficial de Instagram, compartió en sus historias la inquietud y el temor que experimentó durante los minutos del temblor. “Diosito, casi se me sale el bebé, protégenos a todos”, escribió, reflejando el impacto que tuvo en su estado físico y emocional.

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Karina García relata angustia tras el sismo y pide protección para las familias - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García relata angustia tras el sismo y pide protección para las familias - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

Horas después de ocurrido el movimiento telúrico, Karina García informó a través de sus redes que debió trasladarse a una clínica tras notar la aparición de contracciones.

La exparticipante del reality de RCN señaló: “Reportándome desde la clínica. Tengo contracciones desde esta mañana. Oren por mí porque baby K todavía no puede nacer”, dejando en evidencia la preocupación generada por la posibilidad de un parto prematuro.

Karina García vivió momentos de angustia por el terremoto en Colombia durante su embarazo - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García vivió momentos de angustia por el terremoto en Colombia durante su embarazo - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

Durante su estadía en el centro médico, la creadora de contenido publicó una imagen en la que se observa su abdomen conectado a monitores.

En la misma publicación, se dirigió a su comunidad digital, a quienes suele llamar “tías” en referencia cariñosa hacia su bebé, para mantenerlas informadas sobre su evolución. “Tías, estamos en monitoreo”, comunicó en su cuenta de Instagram, solicitando el apoyo y las oraciones de quienes siguen de cerca su proceso de maternidad.

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El episodio provocó una oleada de mensajes de aliento y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes expresaron su deseo de que tanto García como su hijo superaran sin complicaciones este incidente.

En las respuestas que recibió figuraron muestras de afecto y palabras de tranquilidad, mientras la influenciadora permanecía bajo observación médica.

Karina García relató cómo debió acudir a la clínica tras experimentar contracciones - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García relató cómo debió acudir a la clínica tras experimentar contracciones - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García y su comunidad digital ofrecen ayuda a afectados por el sismo de 7,4: “Nos solidarizamos”

La comunidad KRG, liderada por la creadora de contenido Karina García, emitió un comunicado público a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió diversas regiones de Colombia.

A través de sus plataformas digitales, la organización manifestó su apoyo y solidaridad con las ciudades y habitantes afectados por el sismo.

En el mensaje difundido, la comunidad KRG expresó: “Nos solidarizamos con las ciudades afectadas por este terremoto en Colombia”, dejando claro su compromiso con quienes enfrentan las consecuencias del evento.

Además, ofrecieron sus redes y canales de comunicación como herramientas para difundir información relevante sobre centros de acopio, personas desaparecidas o cualquier dato que resulte necesario para la emergencia.

El comunicado incluyó una invitación a la ciudadanía para mantenerse informada mediante fuentes oficiales.

Comunidad KRG de Karina García impulsa apoyo y difusión tras el terremoto en Colombia - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Comunidad KRG de Karina García impulsa apoyo y difusión tras el terremoto en Colombia - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

“Esperamos que todos se encuentren bien y que estén pendientes a la información de las autoridades por cualquier réplica”, señalaron, subrayando la importancia de seguir las recomendaciones de los organismos encargados en situaciones de riesgo.

La comunidad KRG reiteró su disposición para servir de puente entre la población y la ayuda disponible, canalizando datos de interés a través de mensajes y publicaciones constantes.

La red de seguidores de Karina García, conocida por su espíritu colaborativo, se movilizó para compartir el comunicado y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas y la recolección de insumos para los damnificados.

El gesto de la comunidad liderada por García fue recibido positivamente entre usuarios de redes sociales, quienes valoraron la iniciativa y la rapidez para ofrecer recursos y apoyo en medio de la emergencia.

Con este mensaje, la comunidad KRG refuerza su papel activo en la sociedad digital y su compromiso de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles tras el terremoto.

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