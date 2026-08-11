Juventus de Italia aumentará su oferta para quedarse con el defensor colombiano Jhon Lucumí: pagaría hasta 20 millones de euros

Jhon Lucumí llega a esta negociación con la Juventus después de destacarse con la Selección Colombia en la Copa del Mundo-crédito Ciro De Luca/REUTERS

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El mercado de fichajes sigue en movimiento en el fútbol internacional, y en esta ocasión se conoció el 11 de agosto de 2026 que la Juventus prepara una nueva oferta por el defensor de la selección Colombia Jhon Lucumícon una cifra de 20 millones de euros.

La cesión del colombiano Juan David Cabal estaría dentro de las condiciones, en un intento por destrabar su salida del Bologna antes de la próxima temporada en Italia, en una negociación marcada por el piso económico de 25 millones de euros que pretende el club dueño de su pase.

La negociación por Jhon Lucumí incluye la cesión de Juan David Cabal con opción de compra como parte de la propuesta de la Juventus-crédito @NicoSchira/X

El defensor vallecaucano de 28 años ya alcanzó un principio de acuerdo con el equipo dirigido por el italiano Luciano Spalletti para firmar hasta 2031 con un salario de 2,5 millones de euros por año.

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La “Vecchia Signora” (que al español traduce la Vieja Señora, siendo el apodo más popular de la Juventus) había presentado primero una propuesta cercana a 17 millones de euros.

Schira, especializado en mercado de fichajes, resumió así el estado de la operación:

“Juventus está lista para aumentar a 20 millones de euros su oferta al Bologna para fichar a Jhon Lucumí, quien ya ha alcanzado un acuerdo de principio con Juventus para un contrato hasta 2031 (2,5 millones de euros al año). Los bianconeri también le han ofrecido al Bologna a Juan David Cabal en préstamo más opción de compra”, dijo el periodista.

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Las otras opciones que analizaría Juventus en defensa en caso de no concretar a Jhon Lucumí

Jean-Clair Todibo before estaría en los planes de la Juventus en caso de que no se concrete la venta por Jhon Lucumí-crédito David Klein/REUTERS

La Juventus ya no quiere esperar por Jhon Lucumí: si en los próximos dos o tres días no logra un acuerdo con Bologna, activará alternativas de menor costo para reforzar la defensa, con Jean-Clair Todibo y Benoit Badiashile como principales opciones, mientras mantiene abierta la posibilidad de fichar más adelante al central colombiano como agente libre.

La urgencia no se limita a la zaga. Según La Gazzetta dello Sport, el 11 de agosto de 2026, el club también sigue pendiente de la definición del Paris Saint-Germain sobre el arquero Zion Suzuki, cuyo pase desde Parma está encaminado por 35 millones, en una negociación que condiciona otra de las plazas que la plantilla necesita resolver antes del inicio de la liga, previsto para el domingo 23 de agosto en Frosinone.

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El equipo de Luciano Spalletti está de gira en Australia, mientras el director ejecutivo Giovanni Carnevali y la dirigencia permanecen en Italia. La distancia entre ambos frentes, de casi 15.000 kilómetros y seis horas de diferencia horaria, no alteró unas conversaciones de mercado que continuaron hasta las últimas horas.

El defensor francés Benoit Badiashile también estaría en los planes si no se concreta el fichaje de Jhon Lucumí-crédito Matthew Childs/REUTERS

El punto de bloqueo está en la valoración de Lucumí. Bologna no baja de 25 millones por el defensor colombiano de 28 años y solo aceptaría considerar la inclusión de Juan Cabal en una segunda etapa y en calidad de préstamo.

La Juventus, que ya había hecho intentos en junio, volvió a la carga, pero no está dispuesta a superar los 17-18 millones por un futbolista cuyo contrato vence dentro de 10 meses. El club considera que la operación no puede prolongarse indefinidamente, aun cuando ya tiene un acuerdo con el jugador.

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La prioridad sigue siendo cerrar de inmediato para cumplir el deseo de Spalletti, que valora en Lucumí su personalidad, su iniciativa con la pelota y su capacidad para iniciar la jugada desde el fondo. Para el entrenador, ese perfil no tiene un reemplazo idéntico entre las variantes disponibles.

Si la negociación vuelve a frustrarse, la Juventus estudia una salida intermedia: dejar en pausa la llegada del exjugador del Genk de Bélgica y esperar unos meses para incorporarlo sin costo de transferencia cuando quede libre. Esa vía supondría una renuncia deportiva en el corto plazo, pero también un beneficio económico tanto para el club como para el colombiano, que por ahora sigue dispuesto a esperar.

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Zion Suzuki es la opción que busca Juventus para reforzar el arco de cara a la temporada 2026-2027-crédito Natteo Ciambelli/REUTERS-Foto de archivo

En ese escenario aparecen los planes B. De los muchos centrales ofrecidos a los dirigentes, los dos nombres que más interés generan son Benoit Badiashile, de Chelsea, y Jean-Clair Todibo, de West Ham.

Badiashile tiene una característica que lo acerca más a Lucumí: es zurdo. El diario italiano señala que puede salir cedido porque Chelsea tiene una plantilla sobredimensionada y necesita reducirla. Napoli también está atento a su situación.

Todibo, en cambio, es diestro, aunque tiene buena salida de balón y a lo largo de su carrera jugó con frecuencia sobre el sector izquierdo de la defensa central. Ya había estado cerca de la Juventus en el verano de 2024 y, tras el descenso de West Ham, el club londinense evalúa una cesión por una temporada.

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La idea de la Juventus es clara si no se destraba el caso Lucumí: ocupar ese puesto con una solución de bajo costo, preferentemente mediante préstamo, y retomar más adelante la opción del colombiano.

La otra incógnita está en el arco en el mercado de fichajes. Spalletti cerró el 11 de agosto de 2026, la gira australiana con un partido ante Palermo, y tras unos días de descanso retomará los entrenamientos en Continassa en Ferragosto.

Para entonces, el técnico espera tener más claridad sobre el sucesor de Di Gregorio. El preferido sigue siendo el portero japonés Zion Suzuki, cuyo agente ya llegó a Europa y el martes se reunió con el Paris Saint-Germain.

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La entidad francesa analiza tres escenarios: incorporar al japonés al plantel de Luis Enrique, cederlo por una temporada a la Juventus o devolverlo a préstamo a Parma. El entrenador español, de acuerdo con la publicación, empuja la salida de Chevalier y quiere quedarse con Suzuki dentro de su plantel.

Mientras espera esa definición, la Juventus mantiene conversaciones por otras dos alternativas para el arco: Guglielmo Vicario, de Tottenham, y Andriy Lunin, de Real Madrid.