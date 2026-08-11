Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

José Gallego mostró en vivo el terremoto en Pereira y así contó los segundos más duros - crédito @soy_gallego/IG

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El fuerte movimiento telúrico que sacudió a Colombia durante la mañana del 10 de agosto quedó registrado desde diferentes puntos del país, pero uno de los videos que más llamó la atención en redes sociales fue el de José Gallego, creador de contenido colombiano que se encontraba realizando una transmisión en vivo desde Pereira cuando comenzó el terremoto.

Gallego acababa de aterrizar en la capital de Risaralda y decidió iniciar una transmisión desde su canal de YouTube mientras esperaba una cita odontológica programada para las 9:00 a. m., según había comentado.

El influencer había llegado alrededor de las 7:00 a. m. y, debido al tiempo que tenía disponible antes de acudir al procedimiento relacionado con su diseño de sonrisa, invitó a sus seguidores a acompañarlo durante la mañana.

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La transmisión se desarrollaba con normalidad cuando el movimiento de la tierra comenzó a hacerse evidente. En las imágenes, el creador aparece conversando con sus seguidores hasta que nota que el lugar empieza a moverse y se pone de pie para comprobar si efectivamente estaba temblando; en cuestión de segundos, la intensidad aumentó y la situación pasó de ser una aparente vibración a una emergencia.

El terremoto en Colombia sorprendió a un influencer colombiano durante una transmisión en vivo en Pereira - crédito @soy_gallego/IG y captura de pantalla Gallego/YouTube

Ante el movimiento, otra persona que se encontraba junto a él lo tomó y lo llevó debajo de unas mesas para protegerse. El momento quedó registrado por la transmisión y posteriormente Gallego compartió algunos fragmentos en sus redes sociales, donde se observa el impacto que tuvo el terremoto en la infraestructura del lugar.

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En medio de los gritos, el creador mostró cómo diferentes elementos de la estructura comenzaron a caer mientras el movimiento continuaba. La escena generó preocupación entre quienes seguían la transmisión y los que la vieron después por las redes sociales, Gallego permaneció resguardado mientras esperaba que disminuyera la intensidad del sismo.

Minutos después, publicó una grabación en la que se le observa saliendo rápidamente del lugar para ponerse a salvo y se notaba afectado por lo ocurrido, mientras relató el miedo que experimentó durante los segundos más intensos del terremoto.

“Por un momento pensé que hasta aquí llegué. Marica, fue increíblemente... Marica, se rompió todo, todo se cayó, marica. Marica, no. Sentí que hasta aquí iba a llegar...”, expresó.

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Así vivió José Gallego el terremoto durante un en vivo - crédito @soy_gallego/IG

Después de abandonar el aeropuerto, Gallego tuvo que desplazarse por Pereira a pie debido a las dificultades generadas por la emergencia. Según relató posteriormente, caminó durante aproximadamente dos horas hasta llegar al lugar donde tenía previsto hospedarse.

El creador había contado durante su transmisión que el Airbnb que había alquilado estaría disponible a partir de las 3:00 de la tarde. Sin embargo, cuando logró llegar hasta el sitio, encontró nuevas dificultades derivadas de la tragedia que está viviendo la ciudad, entre ellas la falta de energía eléctrica.

La experiencia fue narrada posteriormente por Gallego durante una entrevista con Noticias Telemundo, en la que explicó que inicialmente pensó que se trataba de un movimiento de menor intensidad, pero rápidamente comprendió que estaba frente a una situación mucho más grave.

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“Empezó a temblar la tierra. Empezó a temblar la tierra y creí que iba a ser un temblor suave, pero realmente terminó siendo un terremoto. Viví el momento más terrorífico de mi vida. Como caían las paredes, mucha gente debajo de ellas. Tuve que caminar dos horas atravesando la ciudad y es devastador. Yo afortunadamente estoy bien, pero hay muchas personas que realmente necesitan su ayuda. Lo único que pude hacer fue agradecer, agradecer por mi vida y decir: ‘Gracias, Dios’. Y pensé que iba a morir. En ese momento pensé que iba a morir”, contó.

Del susto al recorrido a pie: José Gallego caminó dos horas tras salir del lugar donde lo sorprendió el terremoto - crédito @soy_gallego/IG

Durante la entrevista, Telemundo también le preguntó por la duración del movimiento, debido a que en el video se observa que la intensidad se mantiene durante varios segundos y dificulta incluso la posibilidad de desplazarse hacia un lugar seguro.

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Gallego calculó que pudo haber sentido el movimiento que se sintió por bastante tiempo, aunque reconoció que en medio del temor el tiempo parecía mucho mayor y aprovechó para explicar que la persona que estaba a su lado fue fundamental para que pudiera protegerse.

“Yo creo que treinta segundos, un minuto, pero fue horrible. No daba tiempo ni siquiera de moverse. La persona que se encuentra al lado mío en el video, fue la que me haló hacia debajo de esa mesa y ahí nos pudimos resguardar un poco”, explicó el influenciador.

El influencer también contó que perdió parte de los equipos que utilizaba para desarrollar su trabajo durante el incidente. Sin embargo, aseguró que, después de lo ocurrido, esos elementos pasaron a un segundo plano frente al hecho de haber sobrevivido.

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“Creo que lo importante es estar vivo y hay muchas personas que salían heridas, ensangrentadas, con huesos rotos. Afortunadamente, yo solo tuve un golpe en una rodilla, pero de resto estoy muy bien”, afirmó.

José Gallego explicó por qué grabó el terremoto en vivo - Reuters

Respondió a quienes lo acusaron de grabarse para conseguir vistas

El video que registró el terremoto también generó críticas en redes sociales. Algunas personas cuestionaron que Gallego continuara apareciendo en cámara durante la emergencia y señalaron que podría haber aprovechado la situación para obtener visualizaciones o generar mayor interacción con sus seguidores.

Ante esos comentarios, el creador decidió responder y explicó que el registro no fue planeado ni realizado con el propósito de convertir la tragedia en contenido.

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“Me da mucha tristeza que piensen que me grabé por likes. Yo estaba en vivo en mi canal de YouTube y todo ocurrió en vivo. Cállense la fucking boca”, concluyó.