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Histórico: Por primera vez, más de 19 mil bulbos de amaryllis peruanos obtienen luz verde en EEUU

El sistema de preembarque fitosanitario permitió realizar en Perú las inspecciones exigidas por Estados Unidos y reducir tiempos y costos de exportación. ¿De dónde salió el bulbo?

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MIDAGRI, SENASA y Estados Unidos supervisaron en Cañete el primer envío de 19.593 bulbos de amaryllis encerados bajo el sistema de preembarque fitosanitario.
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), supervisó el primer envío de más de 19 mil bulbos de amaryllis encerados producidos en Cañete hacia Estados Unidos bajo el sistema de preembarque fitosanitario.

Este procedimiento permite realizar en territorio peruano las inspecciones solicitadas por las autoridades sanitarias estadounidenses antes de la salida de la carga, facilitando el ingreso al mercado estadounidense y optimizando los tiempos y costos de exportación.

Supervisión oficial y acompañamiento técnico

La supervisión de este primer embarque contó con la presencia de Vilma Gutarra, jefa del SENASA, y Ricardo Limo, director general de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ.

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Ambos participaron en el recorrido de la planta de empaque, presenciaron la inspección fitosanitaria y acompañaron el embarque y precintado del contenedor, así como la entrega del Certificado Fitosanitario de Exportación.

El comunicado de MIDAGRI precisa que el cargamento incluyó 19 593 bulbos de amaryllis, distribuidos en 10 120 cajas y con un peso total de 15,2 toneladas, provenientes de Cañete, región Lima.

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El cargamento de bulbos de amaryllis incluyó 10.120 cajas con un peso total de 15,2 toneladas y salió desde Cañete hacia el mercado estadounidense.

Nuevo sistema de certificación para productos ornamentales

El procedimiento de preembarque fitosanitario fue aprobado en mayo de 2026 por el Servicio de Inspección Sanitaria Vegetal y Animal de Estados Unidos (APHIS).

MIDAGRI detalló que este sistema permite realizar en el Perú las inspecciones fitosanitarias requeridas para estos envíos, eliminando la necesidad de procesos adicionales y de una inspección en el puerto de ingreso estadounidense.

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Este cambio reduce los costos logísticos y agiliza el acceso de los productos peruanos al mercado norteamericano. Ahora, inspectores del APHIS verifican en territorio peruano el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, lo que facilita un ingreso más rápido y eficiente.

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Los productos ornamentales exportados a Estados Unidos ya no requieren inspección posterior en el puerto de ingreso porque la verificación fitosanitaria se completa en territorio peruano.

Según Vilma Gutarra García, jefa del SENASA, la implementación del sistema de preembarque fitosanitario representa un avance para nuestras agroexportaciones, “porque permite optimizar los procesos de certificación y brindar mejores condiciones para que los productos peruanos lleguen a los mercados internacionales”.

Este resultado es fruto de un trabajo técnico sostenido entre el SENASA y las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que nos permite seguir fortaleciendo la confianza en la producción peruana”, indicó.

Gutarra puntualizó que la sanidad agraria es estratégica para la competitividad de las exportaciones peruanas, y que el trabajo de SENASA respalda el cumplimiento de los estándares exigidos por los principales mercados internacionales.

Destinos y efectos económicos

Los bulbos de amaryllis peruanos tienen como principales destinos a Países Bajos, Estados Unidos, China, Canadá, Suecia, Finlandia, Chile y Noruega. MIDAGRI resaltó que la diversificación de mercados fortalece la presencia internacional de los productos ornamentales peruanos.

Además, el crecimiento de esta actividad genera oportunidades de empleo y contribuye a dinamizar la economía local en zonas productoras como Cañete, gracias a la cadena de valor que involucra cultivo, selección, procesamiento, encerado, pintado, acondicionamiento, empaque y preparación para la exportación.

El comunicado de MIDAGRI subraya que la certificación fitosanitaria y la articulación con organismos internacionales continúan siendo factores clave para mantener y ampliar los destinos de exportación, así como para garantizar la calidad y seguridad de los productos agrícolas peruanos en los mercados más exigentes.

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