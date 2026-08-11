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Mujer denuncia que era vigilada por un hombre dentro del baño de cine de San Miguel

La joven compartió en redes sociales cómo un desconocido la observó cuando ingresó a los servicios y criticó la reacción del personal ante el incidente

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Un nuevo caso que ha generado alarma a los diferentes usuarios por la falta de protocolo tras la denuncia de una joven, quien narró que un hombre ingresó al baño de mujeres en el Cinemark de San Miguel y la observó desde un cubículo. Carolina Rojas, a través de sus redes sociales, detalló que el hecho se produjo el último domingo durante una función de cine a la que asistió en compañía de su prima.

Según la denuncia de Carolina Rojas, la situación se produjo cerca de las 18:40 p.m., cuando decidió utilizar los servicios higiénicos del cine. Al encontrar lleno el baño ubicado cerca de las salas, bajó a otro piso. Una vez dentro de un cubículo, notó la presencia de un hombre parado sobre el inodoro del cubículo contiguo, quien la observaba desde arriba.

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“Estaba dentro del cubículo y había un hombre literalmente subiéndose al inodoro para poder verme. Aseguré mi puerta y empecé a gritar que había un hombre en el baño”, narró.

Denuncia pública en redes: joven expone incidente en baño del Cinemark de San Miguel| Foto: Carolina Rojas (TikTok)
Denuncia pública en redes: joven expone incidente en baño del Cinemark de San Miguel| Foto: Carolina Rojas (TikTok)

Su llamado de auxilio alertó a otras usuarias y a personas que se encontraban en el área de los baños. Tras salir del cubículo, buscó ayuda entre el personal del cine.

Accionar del personal y protocolo de seguridad

La joven relató que, tras informar a los empleados de Cinemark de San Miguel sobre lo sucedido, la derivaron con el encargado de seguridad, quien se encontraba a dos pisos de distancia, en la zona de boleterías.

“Tuve que ir yo sola a buscar al personal de seguridad. ¿Y dónde estaba este personal de seguridad? Estaba a dos pisos de distancia, estaba en las boleterías. Finalmente, encontré al señor de seguridad, le expliqué todo y me acompañó al baño. Yo le dije que quería ver las cámaras, quería saber quién, quién era ese hombre, qué cosas lo que había pasado"

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A los minutos, según su testimonio, los responsables de la administración del cine se presentaron y confirmaron, tras revisar las cámaras de seguridad, que “un hombre había entrado al baño y después huyó”.

Consultados sobre los protocolos del cine ante este tipo de situaciones, los empleados respondieron que “tendrían más cuidado”. La joven expresó insatisfacción con esta respuesta, al considerar que no se brindó información suficiente sobre medidas preventivas o procedimientos a seguir en casos similares.

La denunciante manifestó su preocupación ante la posibilidad de que existan otras víctimas y planteó dudas sobre el accionar previo y posterior del agresor.

“No sé cuánto tiempo llevaba allí. No sé si existen otras víctimas. No sé si pudo haber tomado fotografías o si hay grabaciones”, señaló.

Carolina Rojas anunció su decisión de presentar una denuncia formal para que se identifique al responsable y se investigue lo sucedido. También reclamó respuestas claras de la empresa Cinemark sobre los protocolos de seguridad y las medidas a implementar.

Hasta el momento, representantes de Cinemark de San Miguel no han emitido un comunicado público sobre lo sucedido ni han anunciado ajustes en sus protocolos internos. Mientras tanto, los usuarios en redes sociales han mostrado su indignación.

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