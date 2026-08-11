Conapred lleva más de 1 mes sin titular: Sheinbaum perfila a “otra mujer indígena” como sustituta de Claudia Morales Reza

Claudia Olivia Morales Reza es originaria de la comunidad de Tateikie San Andrés Cohamiata del municipio de Mezquitic, en Jalisco, México (Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que “otra mujer indígena” sería el perfil de quien sustituirá a Claudia Olivia Morales Reza como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tras más de un mes de haber terminado su periodo en el cargo.

En su conferencia de prensa matutina de este martes 11 de agosto, la mandataria informó que todavía está analizando las opciones de candidatos para asumir este cargo, sin embargo, adelantó que el perfil designado sería igual al de la funcionaria saliente.

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Sin dar mayores detalles, la mandataria únicamente respondió que “probablemente sea otra mujer indígena” quien ocupe este cargo en la dependencia federal que está vacante desde finales de junio, sin que el Ejecutivo Federal realice el nombramiento correspondiente.

Asamblea Consultiva del Conapred urge a designar titular

El Conapred permanece sin persona titular desde la conclusión del mandato de la presidenta Claudia Olivia Morales Reza, una mujer wixárika originaria de la comunidad de San Andrés Cohamiata ‘TaetiKie’ del municipio de Mezquitic, en Jalisco, y quien ocupó el cargo desde 2022 hasta el pasado junio de 2026.

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(Captura de pantalla X: @A_consultiva)

Desde entonces, la Asamblea Consultiva del Conapred ha solicitado que la designación se concrete a la brevedad, con el compromiso de que recaiga en alguien con visión integral, que fomente la colaboración entre gobierno, academia, organizaciones civiles y comunidades históricamente discriminadas, así como experiencia acreditada en la defensa y promoción de los derechos humanos.

El pasado 20 de julio, la Asamblea Consultiva realizó un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Domínguez a que designen cuanto antes a la persona titular, así mismo, invitó a colectivos, organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos y otras personas interesadas a firmar y unirse a este posicionamiento.

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Consideró que el nombramiento es relevante para refrendar el compromiso del Gobierno de México con las poblaciones que han enfrentado discriminación estructural, así como para la implementación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2026-2030, cuya coordinación y seguimiento están a cargo del Conapred.

Por ello, la Asamblea Consultiva, a cargo de Ricardo Baruch, reiteró el compromiso de contribuir a la prevención y erradicación de la discriminación, y se hizo un llamado a que el gobierno federal y las autoridades locales mantengan la misma responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y libre de exclusión para las poblaciones históricamente discriminadas.

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¿Qué hace el Conapred y por qué es tan relevante?

Es en ese contexto que surgen las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde, a pesar de los llamados, no ha designado todavía a la persona que ocupará este importante cargo.

Claudia Olivia Morales Reza, mujer wixárika de Jalisco. (X: @CONAPRED)

El Conapred es un organismo del Estado mexicano creado en 2003 a partir de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Su función principal es promover políticas y acciones para garantizar el derecho a la igualdad y prevenir la discriminación en México.

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Este organismo actúa como instancia rectora para fomentar la inclusión social, impulsar el desarrollo cultural y social, y asegurar el respeto a los derechos fundamentales, en especial el de la no discriminación. Entre sus atribuciones, destaca la recepción y resolución de quejas por presuntos actos discriminatorios, ya sea cometidos por particulares o autoridades federales. El organismo protege a las personas contra cualquier distinción o exclusión por motivos como origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o económica, salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, entre otros.

Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, está sectorizado en la Secretaría de Gobernación, cuenta con autonomía técnica y de gestión, y sus resoluciones en procedimientos de quejas no están subordinadas a ninguna autoridad. Su relevancia radica en su papel como garante de la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos ante cualquier forma de discriminación.

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