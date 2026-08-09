Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

La confrontación se registró en zona rural del municipio de El Tambo, con refuerzos desplegados para contener a la estructura armada que opera en el suroccidente colombiano, según reportes locales y redes - crédito @Regional_col / X

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El enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional y disidencias de las Farc provocó el confinamiento masivo de la población rural en el municipio de El Tambo, Cauca, generando una nueva crisis de orden público en la región.

El epicentro de los combates se ubica en la vereda El Recuerdo, cerca al cerro de Santana, donde la presencia de estructuras armadas ilegales mantiene en vilo a la comunidad campesina desde las primeras horas del domingo 9 de agosto.

Confinamiento masivo y tensión en El Recuerdo

Infobae Colombia pudo conocer que, la operación que incluiría apoyo de artillería y aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según fuentes militares, la situación se mantiene en desarrollo y recomiendan a las comunidades cercanas permanecer en lugares seguros, evitar desplazamientos hacia la zona y atender las recomendaciones de las autoridades.

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Las familias de la vereda El Recuerdo, en el municipio de El Tambo, permanecen encerradas en sus viviendas ante los intensos intercambios de disparos y explosiones. Según lo reportado por los propios pobladores en redes sociales, los habitantes se resguardan en casas y salones comunales, temiendo quedar atrapados en medio del fuego cruzado.

“Aquí nos estamos refugiando donde la vecina, y somos muchos, estamos con niños, con jóvenes, refugiándonos del combate”, se escucha decir a un residente en uno de los videos difundidos.

Los choques se concentraron el domingo 9 de agosto en la vereda El Recuerdo, donde pobladores reportaron que debieron refugiarse en casas y salones comunales por el fuego cruzado - crédito @Regional_col / x

De acuerdo con las autoridades y versiones extraoficiales, el enfrentamiento involucra a tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional y al frente Jaime Martínez, una de las disidencias más activas de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. La confrontación se desarrolla en inmediaciones del cerro de Santana, donde se encuentra un radar de la Aerocivil que resulta estratégico para el control aéreo del suroccidente colombiano.

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Saldo preliminar y ataques con explosivos

Se conoce de manera preliminar que al menos cinco integrantes de las disidencias habrían resultado abatidos durante la jornada de enfrentamientos, aunque la cifra aún requiere confirmación oficial. Además, residentes reportaron el uso de drones para lanzar artefactos explosivos contra posiciones militares, lo que incrementó la zozobra entre los habitantes de la zona rural.

El despliegue de las Fuerzas Militares responde a una ofensiva contra las estructuras ilegales que operan en el norte y oeste del Cauca. Durante la operación, se registraron explosiones y ráfagas de fusil en sectores como El Recuerdo y el cerro Santa Ana, puntos clave para las comunicaciones y el tránsito regional. Videos que circulan en redes sociales captaron tanto el sobrevuelo de aeronaves militares como el miedo de las familias que buscan resguardo.

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Los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc provocaron el confinamiento de familias en la zona rural de El Tambo, Cauca - crédito X

Contexto de violencia y ataques recientes en el Cauca

El episodio de El Tambo no constituye un hecho aislado en el departamento del Cauca, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y la disputa constante por el control territorial.

El día anterior a los combates, el sábado 8 de agosto, las disidencias atacaron con explosivos un peaje en construcción en la vereda Mandivá, sobre la vía Panamericana, causando daños superiores a los $3.000 millones y dejando dos guardas de seguridad heridos.

Uno de los afectados, identificado como Geremias Cayapu Pilcuie, fue trasladado al hospital Francisco de Paula Santander tras recibir atención médica por esquirlas. El ataque con un vehículo cargado de explosivos, que había sido reportado como robado en Cali en diciembre, restringió el tránsito en la vía Panamericana a un solo carril mientras las autoridades adelantaban labores de verificación y seguridad.

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La confrontación se concentra en inmediaciones del cerro de Santana, donde está instalado un radar de la Aerocivil clave para el control aéreo del suroccidente, según autoridades y reportes extraoficiales - crédito Aerocivil

Es preciso mencionar que, el municipio de El Tambo y zonas aledañas como Cajibío viven desde hace meses una situación de máxima tensión debido a la persistencia de las estructuras armadas disidentes. Las autoridades mantienen operaciones en desarrollo y, hasta el momento, no se ha presentado un balance oficial consolidado sobre víctimas civiles o militares.

Mientras el Ejército mantiene su presencia y continúa la ofensiva contra el frente Carlos Patiño, la población de El Tambo permanece en alerta, a la espera de información oficial sobre la magnitud de los combates y la situación de seguridad en la región.