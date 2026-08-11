Abelardo de la Espriella reveló desde qué ciudad comandará la respuesta a la crisis nacional por terremoto de 7,4: “Recorriendo el país sin descanso”

Tras su visita a Quibdó, el presidente Abelardo de la Espriella se desplazó a Cali, Valle del Cauca, donde recibió un informe actualizado sobre las afectaciones provocadas por el reciente terremoto ocurrido en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entregó un último reporte sobre el número de víctimas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el lunes 10 de agosto de 2026. Según dijo, la cifra, hasta ahora, asciende a más 150 muertos y cerca de 1.300, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda, el rescate y la evaluación de daños en las zonas afectadas.

El líder del movimiento Defensores de la Patria anunció que asumirá personalmente la conducción de la respuesta del Gobierno a la emergencia y que recorrerá los territorios golpeados para la toma de decisiones. “Yo estaré al frente de esta emergencia nacional, recorriendo el país sin descanso para tomar las decisiones inmediatas que protejan la vida de cada ciudadano”, señaló.

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Cabe recordar que De la Espriella ya estuvo en Quibdó, capital del departamento de Chocó, y luego se desplazará a Cali, donde también se reportaron afectaciones. Además, llegará en la mañana del 11 de agosto a Pereira para reunirse con autoridades locales y departamentales, y después viajará a Armenia y Manizales para conocer reportes sobre el impacto del sismo.

El jefe de Estado envió un mensaje de apoyo a los más de 1.000 afectados por el desastre natural - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De igual manera, aseguró que no permanecerá únicamente en Bogotá durante la atención de la tragedia, aunque la capital será el punto central de coordinación de la operación nacional.

Conforme a información replicada desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República, el mandatario convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y se reunió con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para evaluar reportes desde el territorio nacional y coordinar acciones.

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En declaraciones sobre el operativo, De la Espriella indicó: “Le he solicitado al director de la Ungrd un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes”.

Las primeras acciones del Gobierno De la Espriella para afrontar el terremoto

Rodrigo Lara se reunirá con Abelardo de la Espriella para determinar qué acciones concretas ejecutarán en las zonas afectadas - crédito Colprensa

Desde Pereira, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anticipó la ruta de atención para la capital risaraldense: llegarán carrotanques, medicamentos, combustible, plantas eléctricas y un hospital de campaña. También está previsto el arribo de 65 rescatistas bomberos de Búsqueda y Rescate Urbano (Usar por sus siglas en inglés) procedentes de Rionegro, Antioquia.

A esa operación se sumarán dos pelotones de atención de desastres del Ejército Nacional, que estarán desde la primera hora del 11 de agosto de 2026. En las próximas horas, El presidente De la Espriella y Lara se reunirán allí con funcionarios del gobierno local para definir nuevas medidas.

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En Manizales, el vicepresidente José Manuel Restrepo continúa al frente del acompañamiento institucional. Junto con el gobernador de Caldas Henry Gutiérrez, visitará Riosucio, Supía y Villamaría para revisar el estado de las viviendas, la infraestructura social, y coordinar la respuesta con autoridades locales y departamentales.

La agenda del vicepresidente incluye un regreso a Manizales hacia el mediodía para participar de nuevo en el Puesto de Mando Unificado (PUM). Allí revisará la evolución de la emergencia y las acciones adelantadas por las distintas entidades del Gobierno nacional.

El sector vivienda es uno de los más afectados por el temblor - crédito Colprensa/Redes sociales

Tras su visita a Cali, De la Espriella informó un balance para esa zona de 5.000 viviendas averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, 700 heridos y 188 desaparecidos. A partir de ese panorama, dijo que la acción del Estado se concentrará, en coordinación con los niveles departamental y municipal, en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

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El plan de choque para los afectados en esa área será el mismo anunciado para Chocó: subsidios para que las familias puedan mudarse a otro lugar mientras se recuperan sus viviendas. El Gobierno también espera llevar más plantas eléctricas, agua y carpas al departamento.

En Quibdó, el primer mandatario ordenó al mayor general retirado Jorge eduardo Mora López, ministro de Defensa, disponer de miembros de la fuerza pública para trasladar ingenieros, rescatistas y caninos. Al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, le pidió establecer el alcance de las 1.400 viviendas afectadas para otorgar subsidios habitacionales temporales, y a la ministra de Salud le solicitó que los heridos sean llevados al Hospital General de Medellín.

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