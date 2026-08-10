Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronuncia tras el terremoto y pide ayudar a los damnificados - crédito Michael Laughlin/AP - Redes sociales

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Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros, lo que activó de inmediato las alertas en amplias zonas del territorio nacional. La entidad confirmó que el fenómeno fue sentido en varias ciudades principales, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales.

Desde las primeras horas, usuarios en redes sociales y autoridades locales reportaron la percepción del movimiento telúrico en diferentes regiones, mientras equipos de emergencia comenzaron recorridos de verificación.

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El SGC actualizó a las 10:01 a. m. la información sobre una réplica de magnitud 3.8 y profundidad de 88 kilómetros, también en San José del Palmar.

Los pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026- crédito Santiago Saldarriaga/AP

La repercusión del sismo que ha dejado varias afectaciones en infraestructuras y alrededor de 111 muertos en Cali, Pereira y Chocó movilizó rápidamente a figuras públicas y ciudadanos. La cantante Shakira, oriunda de Barranquilla, envió un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó.

La artista subrayó la capacidad de los colombianos para enfrentar situaciones difíciles: “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”.

La intérprete también instó a la población a mantener la atención en la información oficial y colaborar con quienes requieran ayuda: “Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”.

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Las autoridades continúan evaluando daños, mientras se difunden recomendaciones para la seguridad de la población. El SGC insiste en seguir las instrucciones de los organismos oficiales para prevenir riesgos adicionales.

El país permanece atento al desarrollo de la situación y a las necesidades de los habitantes de las áreas más afectadas.

Shakira mandó un mensaje de apoyo tras sismo en Colombia - crédito @shakira/X

Así vivió La Segura el terremoto que sacudió a Colombia: “Corran con el niño”

La influenciadora Natalia Segura, conocida como La Segura en redes sociales, compartió su experiencia personal tras el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

La creadora de contenido, que participó recientemente en un popular reality, recurrió a sus plataformas digitales para relatar el impacto emocional y físico que vivió durante el fenómeno.

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Según relató, la situación le provocó una reacción corporal intensa. “Mis piernas temblaban, yo ni me podía mover, ni caminar, yo tengo una condición que cuando el sistema nervioso interpreta que está asustado no me deja mover”, explicó.

La Segura detalló que padece clonus, una afección que desencadena contracciones musculares rítmicas e involuntarias cuando enfrenta episodios de estrés agudo. “Me da clonus, un movimiento involuntario en el cuerpo”, precisó.

La Segura ofreció sus redes por sismo en Colombia - crédito la_segura/Instagram

Durante su testimonio, la influenciadora reveló una conversación íntima que tuvo con su esposo, Ignacio Baladan, sobre cómo actuar en caso de un desastre natural.

“Yo una vez le dije a él, amor, si en algún momento llega a pasar algo, o si hay un temblor muy fuerte o Dios no lo quiera, un terremoto, corran con el niño, no me esperen a mí”, confesó.

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En otro pronunciamiento, La Segura informó que su familia se encuentra bien tras los recientes sucesos que han afectado a varias ciudades de Colombia. En su publicación, la influencer expresó: “Gracias a todas las personas que me están preguntando por mi mamá. Mi familia, gloria a Dios, está bien”.

La Segura relató que se encuentra organizando suministros y tomando precauciones para cualquier eventualidad. “Estoy haciendo toda una lista de cosas porque pensamos que no va a pasar nada, pero siento que es muy importante tener un kit de emergencia en la puerta”, manifestó en su mensaje.

Además, reconoció el impacto que han tenido los acontecimientos recientes en Cali, Pereira y Manizales, al afirmar: “Lamento demasiado a las personas que están afectadas en Cali, la afectación en Pereira, en Manizales, es impresionante”.

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