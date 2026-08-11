Así será el difícil regreso del Deportivo Pereira a la ciudad para reencontrarse con sus familias tras el sismo de 7,4 grados

Deportivo Pereira no ha ganado ningún partido en 2026, se acerca al descenso y sin resolver la crisis económica que comenzó en 2025 - crédito Colprensa

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Pereira es una de las ciudades más afectadas por el sismo de 7,4 grados que se presentó en la mañana del lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó y que tuvo repercusiones en las edificaciones de los departamentos de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y en menor medida en Antioquia.

El Deportivo Pereira estaba en la ciudad de Barranquilla a la espera del partido contra Junior por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. Lejos de sus familias y tras el anuncio de la Dimayor de suspender los partidos que tendrían lugar en la semana del 10 al 14 de agosto, los directivos lograron gestionar el regreso del plantel a la capital de Risaralda.

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Según comunicó el club, los futbolistas abordaron un vuelo desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz hasta la ciudad de Medellín y desde allí se desplazarían en bus hasta Pereira, un viaje de aproximadamente cinco horas.

El capitán del Deportivo Pereira narró cómo vivieron el sismo de 7,4 grados lejos de su familia - crédito ESPN

El lateral y capitán Walmer Pacheco dijo que el plantel de Deportivo Pereira quiere regresar a su ciudad “así sea por tierra” tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, una emergencia que además llevó al aplazamiento indefinido del partido que debía jugar el equipo ante Junior por la fecha cuatro de la Liga BetPlay Dimayor II-2026.

Pacheco habló desde Barranquilla, donde el equipo ya estaba instalado para disputar el partido de la noche, y explicó que la situación nacional no les permitía, en sus palabras, “hacernos ajenos a lo sucedido”. El futbolista transmitió el deseo del grupo de volver para reencontrarse con sus familias en medio de las dificultades de movilidad que dejó la emergencia.

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Dimayor aplaza la agenda de partidos en Colombia para centrar esfuerzos en la atención a las víctimas del sismo

"El fútbol puede esperar" es el mensaje de la Dimayor tras los sismos en Colombia - crédito Dimayor

El terremoto de 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, obligó a frenar buena parte del fútbol profesional: la Conmebol suspendió los cruces internacionales de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, y la Dimayor aplazó toda la programación nacional entre el 10 y el 14 de agosto por razones de seguridad y atención a la emergencia.

La decisión en el torneo local abarca a 36 clubes profesionales afiliados a la Dimayor, que en un comunicado indicó que concentrarán esa semana sus esfuerzos en apoyar a las comunidades afectadas y en acompañar a jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y familias impactadas por el sismo.

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En el plano continental, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó el aplazamiento del partido número 130 entre Tolima e Independiente del Valle de Ecuador, y del número 133 entre Santa Fe y River Plate de Argentina, a la espera de una reprogramación. El organismo sostuvo que la medida apunta a preservar la seguridad y a “guardar respeto por las víctimas y sus familias”: “En estos momentos tan difíciles, la Conmebol hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano”.

Qué pasó con Miguel Palacios, jugador del Deportivo Pereira desaparecido tras el sismo

Él es Miguel Palacios, el jugador del Deportivo Pereira que es buscado por el club y sus cercanos - crédito Miguel Palacios

La situación más delicada dentro del equipo es la de Miguel Palacios. Reyes relató que, tras el entrenamiento, el futbolista regresó a su sector de residencia y desde ese momento se perdió todo contacto con él.

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El entrenador describió la preocupación del grupo con una cita textual: “Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y, de ahí en adelante, no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”.

Miguel Palacios apareció bien con su familia en Pereira. La confirmación de que Palacios estaba a salvo llegó en la tarde del 10 de agosto. “Estoy en la capacidad de informar que el jugador del Deportivo Pereira Miguel Palacios está con su familia y se encuentra bien, apareció en la tarde”, escribió en X la cuenta @LopezAndres_11.

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