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Qué se aprendió tras el terremoto que casi destruye a Armenia en 1999: por qué esta vez no presentó tantos daños

El desastre de enero de 1999, de magnitud 6,1, fue superficial y cercano. Expertos destacaron que la reconstrucción, las normas sismorresistentes y los estudios del suelo serán revisados

Especialistas explicaron que el sismo de 1999 fue menos potente que el de Chocó, pero causó más devastación en Armenia por ser más superficial y más cercano - crédito Colprensa/Redes sociales
Especialistas explicaron que el sismo de 1999 fue menos potente que el de Chocó, pero causó más devastación en Armenia por ser más superficial y más cercano - crédito Colprensa/Redes sociales
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El terremoto de 7,4 que golpeó el departamento de Chocó en la mañana del lunes 10 de agosto dejó un panorama crítico en varias regiones de Colombia. El balance inicial reportado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales señala 181 fallecidos, 1.310 heridos y daños en más de 1.500 viviendas.

Las ciudades de Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó permanecen bajo alerta roja mientras persisten los operativos de rescate y evaluación. Entre los daños a la infraestructura figuran 153 edificios colapsados y seis aeropuertos afectados, según el mismo reporte oficial.

En las primeras 24 horas tras el sismo, las autoridades confirmaron que se trata del evento sísmico de mayor magnitud en Colombia en el siglo XXI. El Servicio Geológico Colombiano advirtió sobre la posibilidad de nuevas réplicas.

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El terremoto de este lunes, cuyo epicentro se ubicó a 12 kilómetros de San José del Palmar y a 103 kilómetros de profundidad, recordó a muchos la tragedia de Armenia en 1999. Entonces, el sismo de magnitud 6,1 devastó la región cafetera, provocando la muerte de 1.185 personas y la destrucción de más de 21.000 viviendas.

El terremoto de Armenia, en 1999 es uno de los temblores de la historia más reciente del país que mayores víctimas y damnificados dejó - crédito archivo Colprensa
El terremoto de Armenia de 1999 dejó 1.185 muertos, 8.536 heridos y decenas de miles de viviendas destruidas o inhabitables en la zona cafetera - crédito archivo Colprensa

A diferencia del desastre de hace 27 años, el impacto de este nuevo evento en Armenia fue mucho menor. Según los expertos, la distancia y la profundidad del epicentro resultaron factores clave. Mientras en 1999 el sismo fue superficial y cercano a la ciudad, el de Chocó liberó más energía pero a mayor profundidad y distancia.

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El terremoto de 2026, a pesar de su mayor magnitud, no causó la misma devastación en Armenia que el de 1999, la explicación radica en la combinación de profundidad, ubicación y mejoras en la construcción. El temblor reciente, aunque fue más potente, ocurrió a 103 kilómetros bajo tierra y a mayor distancia de las zonas urbanas más vulnerables, lo que redujo la intensidad sentida en superficie y los daños directos.

El geólogo Flover Rodríguez Portillo, director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, destacó que “el de 1999, aunque liberó menos energía, fue mucho más superficial y ocurrió muy cerca de Armenia, por lo que la intensidad del movimiento y sus efectos en la ciudad fueron devastadores”.

Respecto al sismo actual, remarcó: “El de hoy liberó mucha más energía en su fuente, pero ocurrió a mayor profundidad y distancia. Por eso Armenia pudo sentirlo fuertemente sin experimentar necesariamente la misma intensidad ni el mismo nivel de daño”.

La reconstrucción de Armenia después de 1999 reforzó las normas sismorresistentes, los estudios del suelo y la planificación urbana, y ahora será clave en la evaluación del impacto - crédito Redes sociales
La reconstrucción de Armenia después de 1999 reforzó las normas sismorresistentes, los estudios del suelo y la planificación urbana, y ahora será clave en la evaluación del impacto - crédito Redes sociales

Portillo considera que la ciudad sí incorporó aprendizajes importantes desde 1999, aunque aclara: “Todavía es temprano para atribuir las menores afectaciones de hoy exclusivamente a esas mejoras”. A su juicio, el verdadero examen llegará con las evaluaciones detalladas de las edificaciones y los sectores afectados.

El experto plantea que, si las inspecciones confirman un buen desempeño estructural, será posible analizar qué funcionó: desde las normativas y la reconstrucción, hasta la preparación institucional y la cultura sísmica.

“Si las evaluaciones definitivas confirman que Armenia tuvo un buen desempeño frente al movimiento de hoy, sí tendremos una oportunidad extraordinaria para estudiar qué funcionó: las normas, la reconstrucción posterior a 1999, el conocimiento de los suelos, el reforzamiento de edificaciones, la preparación institucional y la cultura sísmica de una población que conserva una memoria muy fuerte de aquel desastre”, puntualizó.

Terremoto de Armenia en 1999.
Terremoto de Armenia en 1999. Foto: Colprensa

Por su parte, Federico Núñez, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana, destacó que una de las principales lecciones del sismo de 1999 fue la vulnerabilidad de las viviendas antiguas. “Armenia aprendió, lamentablemente, de la peor manera posible pues ese terremoto de 1999 Armenia quedó totalmente destruida con una serie de informes de diferentes agencias incluso norteamericanas que concluyeron que la vivienda que terminó colapsando era antigua y se construyó fuera de los lineamientos de las normas sismo resistentes debido a la edad de los edificios y, en consecuencia, tuvieron que hacerla de cero”, explicó Núñez.

Las inspecciones técnicas que se desarrollen en los próximos días serán cruciales para determinar si las edificaciones construidas o reforzadas después de 1999 respondieron como se esperaba. Los expertos coinciden en que la memoria del desastre puede transformarse en prevención: “Los terremotos no se pueden evitar, pero las tragedias no tienen por qué repetirse con la misma dimensión. La memoria del desastre, cuando se convierte en conocimiento geológico, mejores construcciones, ordenamiento territorial y preparación ciudadana, salva vidas”, concluyó Rodríguez Portillo.

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