Jhon Arias y su esposa consiguieron un avión para llevar médicos e insumos para los hospitales de Chocó tras el sismo de 7,4

En este video, Jhon Arias y Alejandra Ayala, sentados frente a la cámara, realizan un llamado público para apoyar a la población del Chocó afectada por el reciente sismo en Colombia. Anuncian el envío de un avión con personal de salud e insumos médicos a Quibdó, financiado con recursos propios. Asimismo, informan sobre la habilitación de cuentas en Colombia y Brasil para recibir donaciones, buscando asistencia para las víctimas y las necesidades urgentes en la región.

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El futbolista Jhon Arias, actual jugador del Palmeiras y miembro de la selección Colombia, junto a su esposa, Alejandra Ayala, anunciaron el envío inmediato de un avión privado cargado de insumos médicos y personal de salud a Quibdó. La decisión se tomó horas después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el Chocó y dejó más de 170 fallecidos en el país. La pareja, oriunda de la región, lanzó además una campaña de donaciones para asistir a los damnificados, mientras la emergencia sigue afectando a miles de familias.

Arias y Ayala expresaron su solidaridad a través de un video difundido por Win Sports, en el que hicieron un llamado a la unidad y a la acción concreta para enfrentar la crisis.

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En el mensaje difundido, Jhon Arias informó que, utilizando recursos propios, lograron disponer de un avión privado que partiría en cuestión de horas hacia Quibdó, ciudad natal del futbolista y epicentro del sismo. El vuelo transporta un grupo de profesionales de la salud e insumos médicos esenciales.

Jhon Arias desde el primer minuto dispuso de sus recursos económicos para ayudar a las víctimas del sismo en Chocó - crédito Reuters

“...hemos disponibilizado de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco también todas las circunstancias de salud que se viven en nuestra región”, afirmó Arias.

El gesto busca paliar la emergencia sanitaria en el Chocó, uno de los departamentos históricamente más aislados de Colombia y actualmente con acceso restringido tanto por aire como por tierra.

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Alejandra Ayala detalló la apertura de dos cuentas bancarias, una en Colombia y otra en Brasil, para canalizar donaciones de quienes deseen sumarse a la ayuda. Explicó que el aislamiento de la región y la fragilidad de la infraestructura complican el acceso a bienes básicos.

“En este momento se necesita toda la ayuda posible. El Chocó sobre todo es un departamento muy aislado, no tiene agua potable. A cada rato cierran las vías. El aeropuerto en este momento está restringido. Entonces, va a escasear la comida, va a escasear el agua”, señaló Ayala.

Los estudiantes evacuaron rápidamente en medio de los escombros durante el sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó - crédito Redes sociales

Las cuentas fueron compartidas al final del video y en redes sociales, con el objetivo de reunir recursos para llevar insumos y alimentos a las zonas más afectadas. Ayala pidió a la ciudadanía “ayudar a ayudar” y agradeció el respaldo recibido desde el primer momento.

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Desde el inicio de su intervención, Arias enfatizó el dolor y la incertidumbre que atraviesan las familias damnificadas, haciendo énfasis en la importancia de la fe y la unión nacional. “Sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo, horas de desesperación”, expresó.

El futbolista instó a los colombianos a buscar consuelo en la fe y a mantenerse unidos como país y como región: “Cuando estamos unidos, somos una gran región, somos un gran país, somos personas capaces de salir adelante a pesar de las adversidades”.

También agradeció a quienes han enviado mensajes de apoyo y consuelo, subrayando la importancia de la solidaridad colectiva.

Gobernadora de Chocó pide crear un banco de materiales para las labores de reconstrucción

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba destacó la urgencia de invertir en desminado humanitario y fortalecer el control territorial con la Fuerza Pública - crédito @FNDCol/X

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, pidió este 11 de agosto crear un banco de materiales para reconstruir y reparar las viviendas afectadas por el sismo en el departamento, con el argumento de que muchas familias no pueden esperar los trámites estatales para volver de forma segura a sus casas.

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La mandataria también advirtió que el número de hogares destruidos supera la capacidad del departamento para afrontar por sí solo la reconstrucción. Por eso solicitó apoyo de empresarios y de especialistas que permitan definir qué inmuebles pueden ser recuperados y cuáles deben levantarse de nuevo.

Córdoba hizo la propuesta durante una entrevista en 6AM W, donde explicó que una parte importante de las familias afectadas perdió completamente sus viviendas y otra enfrenta daños parciales que exigen reparaciones para que los inmuebles vuelvan a ser habitables con seguridad.

La iniciativa, dijo, consiste en reunir materiales de construcción y destinarlos a las familias que necesiten reparar o reconstruir sus casas después del movimiento telúrico. La ayuda, añadió, tendría que avanzar de manera progresiva y organizada, de acuerdo con la condición de cada vivienda y con acompañamiento técnico.

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Además de materiales, Córdoba reclamó respaldo profesional para evaluar las estructuras afectadas por el sismo. Explicó que el departamento no cuenta con suficientes especialistas para hacer una revisión técnica y responsable de viviendas y edificios.

Por esa razón, pidió la participación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Sociedad Colombiana de Ingeniería Sísmica para acompañar las labores de inspección. La definición sobre qué vivienda sigue siendo habitable, remarcó, es una condición básica para proteger a las familias que buscan regresar.