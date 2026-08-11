James Rodríguez, Lamine Yamal e Iván Ramiro Córdoba se unieron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia

El sismo en Colombia afectó al menos a cinco departamentos: Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Antioquia - crédito Reuters

Guardar

James Rodríguez reapareció en redes sociales la mañana del 10 de agosto de 2026 para pronunciarse sobre el terremoto que golpeó a Colombia, tras un mes y medio sin publicaciones.

Ya han pasado 24 horas desde el fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados”, escribió el capitán de la Selección Colombia.

El futbolista aseguró que “solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir” y agregó: “De mi parte, envío toda mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que hoy sienten desesperanza. Dios está con ustedes y nunca los abandonará”.

PUBLICIDAD

Mensaje de solidaridad de James Rodríguez tras el sismo en Colombia - crédito Instagram

Su última publicación oficial fue el 4 de julio, después de la clasificación de la Selección Colombia a octavos de final tras vencer a Ghana en Kansas City. En ese lapso, sus apariciones se limitaron a fotos compartidas por amigos y a un periodo de vacaciones alejado de los medios.

En paralelo, se confirmó su salida de Minnesota United: el club informó la finalización de su contrato y la separación tras seis meses en la MLS. Rodríguez quedó sin equipo, mientras las principales ligas del mundo están a punto de comenzar.

En Instagram, también agradeció a quienes atienden la emergencia: “A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llena de orgullo. Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor”. Cerró su mensaje con: “Te amo, Colombia”.

PUBLICIDAD

Iván Ramiro Córdoba hace una campaña de sensibilización y un llamado a la acción para la solidaridad y asistencia en Colombia. El mensaje aborda la necesidad de apoyo ante un desastre natural, y se sugiere la provisión de enlaces para donaciones - crédito Instagram

Otro de los referentes de la selección Colombia es Iván Ramiro Córdoba, capitán y autor del gol que le ha dado a la Tricolor su único título en la Copa América. El ahora comentarista y dirigente del Venecia FC de la Serie A de Italia dio a conocer las entidades que están gestionando ayudas para las víctimas e invitó a la unión.

“Hola, un saludo muy especial a toda mi gente en Colombia, lamentando este terrible desastre natural, pidiéndole a Dios que los proteja, que les dé mucha fe y mucha fortaleza. Y quiero invitar a todos los colombianos para que ayudemos, para que seamos solidarios en este momento, que es el momento en que más nos necesita Colombia. Voy a dejar algunos link de referencia para que, eh, de alguna u otra forma podamos ayudar a nuestro querido país.”

PUBLICIDAD

Post de Lamine Yamal tras el sismo en Colombia que deja más de 180 fallecidos - crédito Instagram

Una de las ilustres visitas que tuvo el país antes del lamentable sismo fue Lamine Yamal. El campeón del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con España, figura del FC Barcelona y candidato a Balón de Oro visitó Cartagena y Medellín junto a sus amigos y dejó un mensaje en sus redes sociales lamentando lo sucedido en el país: “Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”.

Líneas de atención para emergencias en Colombia en caso de sismo

Estas son las líneas a los que los ciudadanos pueden comunicarse luego del sismo de 7.4 - crédito X

Para emergencias en cualquier punto del país, el canal centralizado es el 123, habilitado para reportar incidentes y conectar con servicios estatales de seguridad y asistencia. También están disponibles el 125 para ambulancias y el 111 para atención de desastres.

PUBLICIDAD

En materia de seguridad y tránsito, las líneas son el 112 de la Policía Nacional y el 127 de la Policía de Tránsito. Para incendios y rescates, el 119 enlaza con Bomberos; el 144 corresponde a la Defensa Civil y el 132 a la Cruz Roja.

El número 165, operado por el Gaula, está destinado a denuncias por secuestro y extorsión. En paralelo, el Servicio Geológico Colombiano informó que sostiene el monitoreo de la actividad sísmica con 339 estaciones distribuidas en el territorio nacional, incluidas zonas con volcanes activos.