“Ella es Diana, estamos muy cerca de rescatarla”: el dramático operativo para salvar a una mujer entre los escombros de Cali tras el terremoto

Diana está atrapada en las Torres de Brisas del Limonar, en el sector de Capri, sur de Cali, uno de los edificios que colapsó por completo con el terremoto

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, difundió este 11 de agosto de 2026 una imagen de una mujer atrapada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la ciudad el 10 de agosto a las 7:34 a. m. En su mensaje, el mandatario la identificó y aseguró que los equipos de emergencia estaban próximos a sacarla con vida: “Colombianos, ella es Diana. Estamos muy cerca de rescatarla”.

La mujer permanece bajo los escombros cuando ya han pasado más de 24 horas desde el sismo. Según indicó, los rescatistas trabajaban en los restos de una de las edificaciones que colapsó durante el movimiento telúrico.

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En la publicación, el alcalde pidió apoyo para las víctimas y agradeció a los socorristas desplegados en la zona: “Todas sus oraciones con ella y con todas las víctimas que estamos buscando. Gracias a los rescatistas que están luchando por ella y por todos. ¡No descansaremos hasta lograrlo! #TodosSomosCali”.

Rostro de mujer que permanece bajo los escombros en Cali - crédito @alejoeder/X

Según RCN, Diana quedó atrapada bajo escombros en las Torres de Brisas del Limonar, en el sector de Capri, sur de Cali, uno de los edificios que colapsó por completo tras el movimiento telúrico.

El alcalde de Cali Alejandro Eder se acercó a la familia de Diana Lucía, y aseguró que las labores de rescate no se detendrán: “Vamos a trabajar hasta, hasta que saquemos a todo el mundo, ¿bueno?”.

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Eder explicó a la madre de la mujer que en el lugar que ya habían llegado refuerzos: “Antes están llegando los bomberos. Mira, todos ellos vienen de Bogotá. Esos son los mejores rescatistas que tiene Colombia. Están aquí, ¿oyó? (...) “Pero tranquila, tranquila, ¿oyó? Mucha fe, mucha oración, ¿bueno?”. Ella respondió que ese ha sido el enfoque de la familia: “Sí, eso es lo que hemos hecho”.

La madre intentó dimensionar el tiempo que su hija llevaba bajo los escombros: “Pero es que, imagine, ella lleva un día completo, ella-”. En ese momento, un oficial de Bomberos intervino con un parte sobre el estado clínico: “Téngalo presente, que ella está canalizada, está estable”.

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Eder confirmó el nombre de la víctima: “¿Su hija es Diana?”. La mujer precisó: “Sí, Diana Lucía”. El oficial reiteró la condición médica: “Está estable”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, difundió este 11 de agosto de 2026 una imagen de una mujer atrapada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la ciudad el 10 de agosto a las 7:34 a. m. - crédito @alejoeder/X

Ante la preocupación de la familia, el alcalde insistió en que lograrían extraerla: “No, tranquila que ella sale de ahí”. El bombero coincidió: “Sí, ella sale de ahí”.

El oficial de Bomberos remarcó el compromiso del equipo desplazado: “Nos vamos, en Cali ninguno de bomberos Bogotá se va a ir hasta que no saquemos a la persona, téngalo por seguro”. Luego explicó por qué la extracción debía ser gradual: “No la podemos sacar de una porque ella se puede colapsar, ¿me entiende?”.

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Consultado por la madre sobre posibles lesiones, el rescatista evitó una conclusión cerrada y describió la dificultad técnica: “Eso está compacto”. Eder agregó una apreciación sobre el estado físico de la mujer atrapada: “Está muy cansada”.

El bombero advirtió contra maniobras apresuradas: “Pero no se puede sacar eso a la brava”. El alcalde comparó el procedimiento con una intervención de alta precisión: “Lo quiere abrir, es, es como una cirugía”. El oficial reiteró el objetivo inmediato del operativo: “Téngalo presente, tranquila, que hasta que no la saquemos nosotros no nos vamos de acá”. Eder cerró su mensaje a la madre con otra frase de aliento: “Ella sale, ¿oyó? No se preocupe. Gracias”.

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Una imagen tomada desde un dron muestra el lugar donde se encuentra un edificio dañado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026 - crédito Raquel Cunha/Reuters

El informe más reciente de las autoridades locales estima que cerca de 25 personas siguen bajo los escombros en el sitio afectado, tras el sismo ocurrido en Cali. Durante las primeras horas posteriores al evento, los equipos de rescate hallaron a seis sobrevivientes en el edificio Torres de Limonar, entre ellos un bebé de tres meses. El balance oficial reporta 181 fallecidos en el país, de los cuales 95 corresponden a esta ciudad.

Con la llegada de la madrugada, la situación en Cali se agravó: las fuerzas armadas tomaron el control y se decretó toque de queda para prevenir saqueos, mientras los hospitales activaron la alerta máxima y se preparan para recibir heridos. El caso de Diana en Brisas del Limonar se convirtió en emblema de la búsqueda, con rescatistas trabajando sin descanso y la comunidad a la espera de noticias sobre su destino.

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La esperanza se mantiene viva gracias a episodios como el rescate de una madre y su hijo de pocos meses, y el de una niña que salió ilesa de otra estructura colapsada. El operativo de emergencia logró extraer con vida a 86 personas, aunque 239 siguen atrapadas. Los heridos suman 949, situación que desafía la capacidad de respuesta del sistema de salud local.