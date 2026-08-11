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Identifican a los cuatro menores fallecidos en Calima El Darien tras terremoto que destruyó su colegio

La alcaldía informó que el edificio del Gimnasio del Calima sede María Inmaculada se vino abajo durante el sismo, lo que provocó también la remisión de varios menores con trauma craneoencefálico

Calima El Darién fue uno de los municipios más golpeados por el sismo, con muertos, heridos y graves daños en su infraestructura - crédito Europa Press
Calima El Darién fue uno de los municipios más golpeados por el sismo, con muertos, heridos y graves daños en su infraestructura - crédito Europa Press
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El impacto del terremoto de 7,4 grados que estremeció a Colombia el lunes 10 de agosto sigue dejando secuelas fatales en varias regiones. El municipio de Calima El Darién, en el Valle del Cauca, ha sido uno de los municipios más golpeados, con la pérdida de vidas jóvenes que ha conmocionado a sus habitantes y al país.

A las 24 horas del sismo, las autoridades contabilizaban 181 fallecidos y más de 900 heridos en todo el territorio nacional, según informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Entre los datos más dolorosos, se confirmó la muerte de cuatro niños de una misma institución educativa, el colegio Gimnasio del Calima sede María Inmaculada, luego del colapso total del edificio durante el movimiento telúrico.

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La situación en Calima El Darién es especialmente crítica. El alcalde Antonio Cadavid detalló que, además de los menores fallecidos, otros dos niños sufrieron trauma craneoencefálico y decenas de pacientes fueron trasladados a diferentes hospitales debido a la gravedad de sus heridas.

Según información conocida por El Tiempo los menores fallecidos fueron identificados como Jesús Muñoz Quinceno (5 años), María José Lozada Torres (5 años), Emanuel Bastidas Arredondo (6 años) y Anthony Ríos Gómez (8 años). Este último fue remitido a un hospital en Buga, pero perdió la vida durante el traslado.

“El colegio Gimnasio Calima sede María inmaculada colapsó y estamos atentos a reportes de los hospitales en donde fueron remitidos los niños para conocer su estado de salud”, señaló el mandatario municipal al diario nacional.

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Así mismo, la rectora de la institución, María Elizabeth Álvarez, comunicó que entre 20 y 25 niños resultaron heridos, y que muchos fueron evacuados rápidamente hacia Cali y Tuluá.

Más tarde, la rectora informó la muerte de una quinta menor, aunque aún no hay confirmación oficial de parte de las autoridades médicas. “Nos acaban de reportar otra menor fallecida. En total fueron cinco niños. Los hospitales no nos han dado más información, pero eran estudiantes de primer y segundo grado”, declaró Álvarez en diálogo con el diario nacional.

Entretanto, el municipio enfrenta la destrucción de 43 viviendas, daños parciales en 236 casas y afectaciones en edificios clave: el hospital, la alcaldía, la tesorería, la estación de Bomberos, la sede de Defensa Civil y seis instituciones educativas.

La caída del colegio Gimnasio Calima sede María Inmaculada se convirtió en el símbolo de la tragedia local. Videos difundidos muestran cómo la emblemática parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro también se desplomó, cubriendo de polvo y escombros el parque principal del municipio.

El hospital San Jorge de Calima El Darién recibió a 62 personas con diferentes lesiones, entre ellas fracturas de cadera, clavícula, tibia y heridas múltiples. De ese grupo, 30 eran menores de edad, según información difundida por El Tiempo.

Por su parte, las autoridades locales recomiendan a la población mantener un kit de seguridad y estar preparados ante posibles réplicas, previstas para las próximas 72 horas. El temor y la incertidumbre persisten en Calima El Darién y otras zonas afectadas.

El terremoto también golpeó con fuerza al municipio de Bahía Solano, donde se reportó el fallecimiento de Mateo, hijo del alcalde del municipio, de tan solo seis años, lo que aumentó el luto en esa localidad. Diversos colegios del Valle, Chocó y el Eje Cafetero figuran entre las edificaciones más afectadas por el sismo, sumando pérdidas materiales a la ya dolorosa cifra humana.

Otros municipios como El Cairo, también resultaron con afectaciones de hasta el 80% de toda su infraestructura, mientras que en El Águila el hospital se desplomó. La situación en Cartago también exigió la evacuación de pacientes del hospital, aunque no se registraron víctimas mortales en ese centro.

La emergencia nacional ha puesto en jaque la infraestructura educativa y hospitalaria en varias regiones, mientras las comunidades luchan por atender las necesidades inmediatas de los damnificados y reconstruir la normalidad perdida tras la tragedia.

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