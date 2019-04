En este estado de paranoia y odio a la q nos arrastran los corruptos en su empeño por dividirnos mientras nos saquean, muy necesaria la #Besatón de hoy. Besaré a una mujer, pero no me aterra el beso entre hombres que eligen amarse. Me aterra una masacre. Me aterra la guerra #Hilo

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 17 de abril de 2019