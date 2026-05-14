Receta rápida para hacer un guacamole sin picante para todos los gustos

El guacamole sin picante resalta los sabores del aguacate colombiano en cada bocado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no ha sentido antojo de un guacamole fresco y cremoso? Solo pensar en ese sabor suave y su textura untuosa sobre una arepa o acompañando una carne asada despierta el apetito al instante.

El guacamole sin picante es la opción perfecta para los que buscan un dip saludable, amigable para toda la familia, y que resalta el sabor natural del aguacate colombiano.

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Aunque el guacamole es más conocido como un plato mexicano, ya que tiene su origen en la época prehispánica de México y se dice que fue creado por la civilización azteca.

La palabra proviene del náhuatl āhuacamōlli (o ahuacamolli), que significa “salsa o mole de aguacate”, derivado de ahuacatl (aguacate) y molli (mole o salsa).

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La preparación esrápida y sencilla con ingredientes frescos de la cocina local - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que llegó a Colombia y se ha adaptado con ingredientes locales y a veces se prepara sin el picante tradicional, volviéndose un favorito en asados, reuniones y almuerzos familiares.

Esta versión rápida y suave es ideal para quienes no toleran el ají, niños o personas mayores, y mantiene el protagonismo del aguacate Hass o Lorena, cultivado en tierras de Antioquia, Tolima y el Eje Cafetero.

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Receta de guacamole sin picante

El guacamole sin picante es una crema fría compuesta principalmente por aguacate triturado, mezclado con tomate, cebolla, cilantro y limón. El secreto está en el punto de maduración del aguacate y el corte fino de las verduras. Se prepara en minutos y solo requiere un tenedor y un bowl; no necesita cocción ni electrodomésticos sofisticados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 0 minutos

Es una opción saludable y suave, apta para todos los miembros de la familia - crédito visuales IA Infobae

Ingredientes

2 aguacates maduros (Hass o Lorena) 1 tomate rojo pequeño, sin semillas y picado en cubos pequeños 1/4 de cebolla cabezona blanca, picada finamente 1 ramita de cilantro fresco, picado 1 limón (el jugo) Sal al gusto Opcional: 1 cucharada de aceite de oliva (para extra cremosidad)

Cómo hacer guacamole sin picante, paso a paso

Lava muy bien los aguacates y el resto de los ingredientes. Abre los aguacates por la mitad y retira la semilla con cuidado para evitar cortes. Con una cuchara, saca la pulpa y colócala en un bowl. Agrega el jugo de limón de inmediato sobre el aguacate para evitar que se oxide y pierda el color verde. Machaca el aguacate con un tenedor hasta obtener una textura cremosa, pero con algunos trozos. Incorpora el tomate, la cebolla y el cilantro picados. Mezcla de forma envolvente para que todo quede bien distribuido. Añade sal al gusto y, si deseas, una cucharada de aceite de oliva para suavizar la mezcla. Prueba y ajusta el punto de sal y limón si es necesario. Sirve inmediatamente para aprovechar el color y sabor frescos. Si no se va a consumir al instante, cubre con papel film pegado al guacamole para evitar que se oscurezca.

Consejos técnicos destacados:

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Que el aguacate esté en su punto justo de maduración, ni muy duro ni pasado, es clave.

El corte de la cebolla debe ser lo más fino posible para evitar que su sabor opaque.

El jugo de limón no solo aporta sabor, también ayuda a conservar el color.

No uses licuadora: la textura manual es parte de la experiencia auténtica.

El toque de limón y cilantro realza la frescura de este dip tradicional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120

Grasas saludables: 10g

Proteína: 1.5g

Carbohidratos: 7g

Fibra: 4g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El guacamole sin picante se conserva en la nevera hasta por 24 horas, siempre cubierto con papel film pegado a la superficie para evitar la oxidación. No es recomendable congelarlo porque cambia su textura y sabor.