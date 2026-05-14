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Detenido en Alicante uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido: acusado de tráfico de drogas y falsedad documental

El arresto coincide con la presentación este jueves de la campaña internacional “Most Wanted”

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Simon Dutton, uno de los 12 criminales más buscados del Reino Unido.
Simon Dutton, uno de los 12 criminales más buscados del Reino Unido.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a Simon Dutton, de 49 años, uno de los fugitivos incluidos en la campaña internacional “Most Wanted” impulsada por el Reino Unido contra el crimen organizado, según ha adelantado el medio Todo Alicante. La operación, desarrollada en Benidorm y La Nucía, se ha saldado además con otros tres arrestos por su presunta implicación en una red de tráfico de drogas y falsedad documental vinculada al envío de una maleta con 16 kilos de hachís con destino al Reino Unido.

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