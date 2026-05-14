Colombia

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

El cantante paisa se prepara para lanzar su nuevo álbum de estudio y, en medio de un reciente evento en Medellín, dio detalles del nuevo proyecto que está enfocado en sus raíces

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Durante un evento en Medellín, Maluma explicó que, aunque apareció afeitado en recientes videos musicales, la decisión de dejarse la barba de nuevo surgió tras una conversación con su hija Paris, quien le pidió que no volviera a afeitarse - crédito @a.lafresca/ TikTok

Maluma presenta su nuevo álbum Loco x Volver, disponible a partir del 15 de mayo de 2026, en el que el artista colombiano apuesta por su proyecto más personal y emotivo hasta la fecha. El disco contiene 14 canciones y representa, según el propio Maluma, un regreso a sus raíces, su cultura y su esencia, luego de experimentar con otros estilos en su anterior trabajo Don Juan.

El concepto del álbum surge del deseo de Maluma de reconectar con su identidad auténtica. “He estado trabajando en esto durante dos años. Este es un álbum que representa mis raíces, mi cultura, mi esencia y mi corazón. Con disciplina, esfuerzo y humildad, se pueden lograr los sueños”, declaró el cantante en el video de anuncio.

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Desde hace un par de semanas se venía especulando sobre una nueva era del cantante paisa, rumores que se reforzaron cuando apareció en público por primera vez en años sin su característica barba, lo que desató elogios en redes sociales.

Aunque en varios de los videos musicales lanzados recientemente Maluma aparece afeitado, fue durante un evento en Medellín con influencers y medios de comunicación donde el cantante reveló que, en adelante, mantendrá su barba. Explicó que esta decisión se debe a una petición de su hija, quien le pidió que no volviera a afeitarse.

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La hija de Maluma influenció el regreso de la barba del cantante en su nueva etapa musical - crédito @maluma / Instagram
La hija de Maluma influenció el regreso de la barba del cantante en su nueva etapa musical - crédito @maluma / Instagram

La confesión quedó registrada en una publicación de la cuenta A La Fresca en TikTok, en donde la joven cuestiona al cantante por volverse a dejar la barba. “Te dejaste ganar por la presión social y te dejaste la barba”, a lo que el cantante confesó: “Digamos que la persona que hizo que yo recuperara mi barba, se llama Paris Londoño Gómez, es mi hija, me dijo un día: ‘papá, barba shi’, porque yo le pregunté, y ella es la que manda, ella manda en la casa, yo no puedo hacer nada”.

Ante la confesión de Maluma, la joven le respondió: “Tengo que decirte que yo era team sin barba”, “a yo también soy team sin barba, pero ya saben, mi hija manda por encima de todos”, explicó el cantante.

Maluma lanza ‘Loco x Volver’ con un concierto gratuito y multitudinario en la Plaza Botero de Medellín

Maluma eligió su ciudad natal, Medellín, como el escenario para lanzar su séptimo álbum de estudio, Loco x Volver, con un concierto gratuito que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores. El evento, programado para el jueves 14 de mayo en la emblemática Plaza Botero, se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año en la capital antioqueña. Desde el anuncio, la noticia se viralizó en redes sociales y las entradas se agotaron en cuestión de horas, confirmando la vigencia y el poder de convocatoria del artista.

El acceso al concierto, aunque gratuito, requirió de inscripción previa a través de la plataforma TuBoleta, con control de aforo y verificación mediante códigos QR personales, lo que garantizó un orden riguroso y evitó la reventa o el uso indebido de las boletas. La organización, además, puso énfasis en la seguridad y la logística, advirtiendo sobre objetos prohibidos, la ausencia de parqueaderos en la zona y la importancia de usar transporte público, especialmente el Metro de Medellín, que extenderá su horario de operación para facilitar el regreso de los asistentes.

El videoclip, dirigido por Stillz, narra la historia de dos colombianos que trabajan vendiendo flores en las calles de Estados Unidos - crédito Paola España Comunicaciones
'Loco x Volver' incluye colaboraciones destacadas, entre ellas la participación de Ryan Castro en uno de los temas principales del álbum - crédito Paola España Comunicaciones

El espectáculo no solo marcará el lanzamiento oficial de Loco x Volver, sino que también será un homenaje a la esencia y raíces del propio Maluma, quien ha declarado que este proyecto representa un reencuentro con su identidad y una etapa de transformación personal. El repertorio incluirá colaboraciones con destacados artistas latinos y promete momentos especiales, como la presencia de invitados sorpresa y la interpretación en vivo de los temas más recientes y de sus grandes éxitos.

La Plaza Botero, en pleno corazón de Medellín, fue elegida como símbolo de la conexión del cantante con su tierra y su gente. El evento tiene carácter exclusivo para mayores de edad y contará con un despliegue técnico a la altura de las grandes producciones internacionales.

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