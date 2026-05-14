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Video | Usuario de Transmilenio enfrentó a piedra a un hombre que intentó colarse: “Nada como iniciar el día jugando ponchados”

El caso se presentó en una de las estaciones de la troncal de la autopista Norte en Bogotá

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El caso se presentó el 14 de mayo de 2026 - crédito @chibcholandia/X
El episodio se hizo viral en redes sociales el 14 de mayo de 2026 - crédito @chibcholandia/X

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en una de las estaciones del sistema de transporte masivo de Transmilenio, en Bogotá.

El episodio que se hizo viral en las redes sociales, y que compartió en video la cuenta @chibcholandia en X la mañana del jueves 14 de mayo, se presentó en una de las estaciones ubicada en la autopista Norte.

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La secuencia muestra a uno de los usuarios adentro de la estación apuntando con piedras a un hombre que pretendía ingresar por una de las puertas y sin pagar el pasaje, sin embargo no contaba con la buena puntería por parte del usuario, que lo impactó con una de las rocas, luego de que esquivó el ataque previo del hombre.

El presunto infractor perdió el equilibrio y por poco se va de bruces, pero al final su misión no fue efectiva, y en medio de las polémicas que han despertado algunos videos en redes sociales donde se han observado a personal de vigilancia enfrascados en peleas con usuarios que, según versiones de Transmilenio, han sido retenidos por evadir el pago del pasaje.

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El mensaje adjunto a la grabación provocó diversas reacciones de los internautas, luego de que se presentó lo ocurrido como una situación más de la cotidianidad en la capital colombiana.

“Bogotá/Vibes... Nada como iniciar el día jugando ponchados en Transmilenio”, menciona la publicación.

“El que graba tenia un solo trabajo y lo hizo bien, denle un aumento”; “Te mantiene en forma y crea agilidad senso-motriz”; y “creí que lo había visto todo pero no...”, fueron algunos de los comentarios que provocaron risas entre los usuarios.

Más casos en Transmilenio

Un nuevo episodio de violencia dentro del sistema de TransMilenio en Bogotá salió a la luz luego de que circulara un video donde un vigilante expulsó a un presunto infractor a patadas, lo que acentuó el debate sobre la gestión de la seguridad y el creciente nivel de agresividad en las estaciones.

El hecho se produjo en medio de una serie de episodios en los que las agresiones físicas dentro del transporte público han registrado un aumento en frecuencia y severidad durante 2026, según videos y reportes compartidos en redes sociales y medios, y mientras la administración del sistema implementa campañas de sensibilización consideradas hasta ahora insuficientes.

En el registro publicado en TikTok por diiaz.diiego, se observa a un guarda—identificable por su chaqueta azul clara—que propina una patada a un supuesto colado en la zona de taquillas, seguido por un empujón que termina con la expulsión del individuo ante la mirada de los demás pasajeros.

Este material audiovisual desencadenó respuestas polarizadas: mientras algunos justificaron la reacción del vigilante y subrayaron la importancia de pagar el pasaje, otros criticaron el uso excesivo de la fuerza y cuestionaron la coherencia en la aplicación de estos controles en diferentes estaciones.

Durante 2026, las agresiones reportadas en TransMilenio no solo han aumentado en cantidad, sino que, según los registros recabados por redes y medios de comunicación, también se ha elevado su nivel de gravedad.

Se han documentado episodios en que tanto vigilantes como usuarios han recurrido al uso de armas blancas y otros objetos contundentes, marcando un salto respecto a años previos donde predominaban las confrontaciones verbales o los empujones menores.

El 23 de abril de 2026, por ejemplo, un usuario que intentó ingresar sin pagar en la estación Country Sur agredió con tijeras a dos guardias de seguridad, quienes sufrieron heridas en la cara y en las manos; el propio atacante resultó lesionado y las autoridades lograron aprehenderlo, trasladando a las víctimas a centros médicos.

Estos incidentes han creado un clima de creciente tensión, donde la percepción de abuso de autoridad y la sensación de impunidad se superponen.

El 4 de mayo de 2026, en la estación Calle 76, imágenes difundidas por usuarios mostraron a cinco vigilantes armados con bolillos enfrentando a varios pasajeros en las taquillas de ingreso.

Los videos captaron el momento en que agentes intentaban repeler a los usuarios mediante golpes y patadas.

Uno de los presentes, con sangre en la frente, increpó a los vigilantes: “O sea, me roban y me embolillan”, una frase que refleja la complicada convivencia entre seguridad y derechos de los usuarios.

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