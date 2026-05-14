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Enrique Inzunza y alcalde de Culiacán no serán descartados para gobernar Sinaloa, pese a acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos

El dirigente del partido estatal cumple los requisitos y el partido lo aprueba, podrá participar en las elecciones de 2027

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Enrique Inzunza Cázarez Portada

El dirigente estatal de Morena, Édgar Barraza, declaró que el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, acusados de narcotráfico, no son descartables para participar en las elecciones de 2027.

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