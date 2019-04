Lista en mano separaron a los cachacos, al profesor Luis Mariano que no encontró su documento de identidad, a dos tenderos y a una pareja de esposos. Los llevaron a un lugar apartado. De regreso a la cancha indicaron a la multitud que los fueran a recoger. Y mientras la gente levantaba los cadáveres, los hombres al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', arrancaban los postes de alumbrado público y las ventanas y techos de las casas que no quemaron, y destruían la escuela y la iglesia. Antes de que terminaran no debía quedar nadie en el pueblo, era una orden.