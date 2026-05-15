Robaron, asesinaron y desmembraron el cuerpo de Alessandro Coatti: condenaron a 25 años de prisón a los jóvenes que dejaron las partes del biólogo italiano regadas en varios puntos cerca a Santa Marta

- créditos Alessandro Coatti/LinkedIn | Fiscalía General de la Nación

Cinco personas fueron condenadas en Colombia por su participación en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti.

El macabro crimen, de acuerdo con lo que mencionó la Fiscalía General de la Nación en su comunicado, se presentó el 5 de abril de 2025 en Santa Marta, Magdalena (región Caribe, norte del país).

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El fallo judicial se conoció la noche del 14 de mayo de 2026 tras la aceptación de cargos por parte de los implicados, quienes enfrentaron diversas penas por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La investigación fue liderada por fiscales de la Seccional Magdalena y de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, y fruto de su indagación se pudo establecer que la víctima fue contactada mediante una aplicación de citas y convencida de asistir a una vivienda ubicada en el barrio San José del Pando.

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En el lugar, el ciudadano italiano fue sometido, despojado de sus pertenencias, atacado con un arma cortopunzante y al final, para no dejar pistas, desmembraron su cuerpo.

El proceso judicial determinó la responsabilidad de:

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Isaac Enrique Márquez Charris

Brayan Augusto Cantillo Salcedo

Oswall Moisés Ospino Navarro

Según el ente investigador en su informe, ellos fueron quienes recibieron una sentencia de 25 años y 10 meses de prisión por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Para la Fiscalía, Ospino Navarro fue quien transportó al ciudadano italiano hasta el inmueble donde se desarrollaron los hechos.

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Junto con Márquez Charris y Cantillo Salcedo, sometieron y agredieron a la víctima, a quien le sustrajeron el celular y otros objetos de valor.

Después le causaron la muerte mediante golpes, con un arma de fuego y objetos contundentes, para luego desmembrar el cuerpo.

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Luego de que se ejecutó el homicidio, se conoció el cuarto señalado: José Ángel Liscano.

De acuerdo con lo que reveló el acervo probatorio, Liscano intervino para ocultar el cuerpo.

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Según la acusación, Liscano guardó las partes del cadáver en bolsas plásticas, que fueron distribuidas y abandonadas en diferentes sitios de Santa Marta.

Por estos hechos, el juez le impuso una pena de 30 meses de prisión por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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En tanto que la quinta señalada por la Fiscalía, Andrea Camila Verdugo Escorcia, tenía conocimiento del crimen y optó por no denunciarlo ante las autoridades.

Por esta razón ella fue condenada a 24 meses de prisión por omisión de denuncia de particular.

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Hallazgos clave: el crimen del biólogo italiano Alessandro Coatti en Colombia

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas que detallaron los roles asumidos por cada uno de los condenados.

El caso evidenció la planificación y ejecución de un ataque dirigido, que incluyó la utilización de una plataforma de citas para atraer a la víctima, el asalto, el homicidio y las acciones posteriores para ocultar el crimen.

A raíz de lo anterior, el juez penal de conocimiento valoró los elementos probatorios y la aceptación de cargos por parte de los implicados, dictando sentencia en contra de los cinco involucrados.

Coatti era biólogo molecular italiano de 42 años, y su muerte causó conmoción tanto en Colombia como en el extranjero, debido a que se produjo al final de un viaje de voluntariado y exploración por varios países sudamericanos.

Coatti arribó a Santa Marta el jueves 3 de abril de 2025 y se hospedó en el hotel Moravi, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

Antes de su paso por Santa Marta, estuvo en Ecuador, donde realizó tareas de voluntariado durante tres meses.

También participó en el Festival de Oruro, Bolivia, como integrante del grupo de baile San Miguel Caporales. Él siguió su travesía por ciudades colombianas como Bogotá, Medellín y San Andrés, para finalmente dirigirse al litoral Caribe.

El interés de Coatti en la biodiversidad colombiana, especialmente en la zona de Minca, lo llevó a planificar su estancia en Santa Marta, y testimonios de allegados indican que la última vez que se le vio con vida fue al abordar un taxi durante la noche, tres días antes de que su cuerpo fuera identificado gracias a una pulsera del hostal que aún tenía puesta en una de sus extremidades superiores.

El hallazgo del cuerpo de Coatti se produjo el 6 de abril de 2025, justo cuando un grupo de niños que jugaban en una zona boscosa del sector de Bureche encontraron una maleta abandonada en cuyo interior se hallaban la cabeza, manos y pies del científico.

Días después, sus piernas aparecieron en un saco de café cercano al barrio Minuto de Dios, al sur de Santa Marta.

Las autoridades colombianas ofrecieron una recompensa de cincuenta millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

La fiscalía italiana, en coordinación con el Ministerio Público de Colombia, también participa en las pesquisas y ha enviado un equipo para colaborar con la investigación.

Amigos del biólogo mencionaron que, antes de llegar a Santa Marta, había conocido a un hombre en Bogotá con quien viajó a San Andrés.

La trayectoria profesional de Alessandro Coatti incluye una formación en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Pisa y una carrera de ocho años en la Royal Society of Biology del Reino Unido, donde lideró investigaciones en ética e innovación biotecnológica.

En 2024, decidió dejar su puesto para dedicarse al voluntariado y explorar Sudamérica.

La organización para la que trabajaba expresó su conmoción ante la noticia y destacó el compromiso personal y profesional de Coatti.