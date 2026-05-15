El agropecuario explicó por qué mandó el Icbf a la casa de Aida Victoria: “He sido víctima”

Juan David Tejada divulgó un comunicado en el que expone su postura tras la visita del ICBF a la casa de Aida Victoria Merlano, en medio de cuestionamientos sobre el cuidado de su hijo Emiliano - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

Juan David Tejada, padre de Emiliano e identificado en redes sociales como “El Rey De Los Agropecuarios”, hizo público un extenso comunicado para explicar su posición luego de la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la vivienda de Aida Victoria Merlano durante su ausencia del país.

El pronunciamiento surge tras una serie de críticas y señalamientos en redes sociales y medios, a raíz de la polémica sobre el cuidado de su hijo mientras la madre participaba en un reality en México.

PUBLICIDAD

Tejada comenzó su comunicado dirigiéndose “a todos los seguidores, medios de comunicación y personas que en los últimos días han emitido opiniones sobre la situación relacionada con mi hijo Emiliano”.

Asegura que su actuación no buscó en ningún momento atacar a nadie ni transformar el conflicto familiar en un espectáculo público: “La acción de tutela presentada jamás tuvo la intención de atacar a nadie ni de convertir una situación familiar en un espectáculo mediático. La única razón por la que acudí a la justicia fue para ejercer legítimamente mi derecho como padre a cuidar, acompañar y compartir con mi hijo cuando su madre no podía hacerlo, sin restricciones injustificadas ni condiciones impuestas por terceros”.

PUBLICIDAD

En el texto, Tejada expusó que una de sus principales preocupaciones fue que el vínculo con su hijo quedara supeditado a la decisión de terceros ajenos a la relación: “No quería continuar supeditado a decisiones de empleadas o personas ajenas a nuestra relación paterno-filial, quienes determinaban bajo qué condiciones podía compartir con mi propio hijo, limitando el tiempo de convivencia y exigiendo que los encuentros se realizaran únicamente en establecimientos públicos, pese a no existir en mi contra ninguna restricción legal, judicial o administrativa que justificara dichas medidas”.

En su mensaje, Tejada afirma que su intención no fue crear un escándalo mediático, sino ejercer su derecho como padre - crédito @elreydelosagropecuarios/ Instagram

Tejada consideró “profundamente injusto que, existiendo de mi parte toda la disposición, estabilidad, capacidad y compromiso para proteger y acompañar a mi hijo, se optara por dejarlo al cuidado de un tercero ajeno a su núcleo familiar, como lo es el señor Diego Camacho, amigo de su madre, en lugar de permitirle permanecer conmigo, que soy su padre y tengo derechos y deberes irrenunciables frente a su crianza, formación y bienestar emocional”.

PUBLICIDAD

El empresario reconoció las dificultades de ejercer una paternidad limitada y condicionada, situación que describe como un obstáculo para fortalecer el vínculo natural entre padre e hijo. “Ha sido difícil vivir una paternidad limitada y condicionada, teniendo que compartir con mi hijo en tiempos reducidos o bajo ciertas restricciones que dificultan construir de manera plena y natural el vínculo entre un padre y su hijo”.

En cuanto a las obligaciones económicas, Tejada explicó: “La cuota alimentaria establecida fue fijada conforme a las necesidades proporcionales de mi hijo y a las capacidades económicas de las partes, valoración realizada y avalada por la Comisaría de Familia competente, siguiendo los criterios legales correspondientes”.

PUBLICIDAD

Aida Victoria reveló que su expareja le mandó al Bienestar Familiar por supuesto abandono de su hijo - crédito @aidavictoriam/ Instagram - Icbf Colprensa

Sobre los señalamientos de presunto maltrato por parte de la madre de Emiliano, Tejada destaca que estos asuntos deben ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes, respetando el debido proceso y las garantías de todas las partes. “Durante mucho tiempo, también he sido víctima de descalificaciones y señalamientos que han afectado mi integridad personal y mi imagen como hombre y como padre, circunstancias que oportunamente demostraré dentro del proceso a través de los medios legales correspondientes”.

El empresario considera injusto que Emiliano quedara al cuidado de personas ajenas al núcleo familiar - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

El padre de Emiliano lamentó que los asuntos privados de su hijo se hagan públicos, afectando la integridad emocional del menor. “Lamento profundamente que cada situación relacionada con mi hijo termine siendo expuesta públicamente y genere comentarios, ataques y señalamientos que afectan no solo mi integridad como ser humano, sino también la vida íntima, emocional y la estabilidad de mi hijo, quien merece crecer alejado de conflictos mediáticos, controversias públicas y contenidos difundidos en redes sociales con fines de exposición o monetización”.

PUBLICIDAD

Finalmente, Tejada hizo un llamado para proteger el bienestar del menor: “Hago un llamado respetuoso y consciente a la madre de mi hijo, a los medios de comunicación y a quienes participan en redes sociales, para que se abstengan de seguir exponiendo el nombre, la imagen y la vida personal de Emiliano. Detrás de cualquier diferencia entre adultos existe un menor de edad cuyos derechos deben prevalecer por encima de cualquier interés mediático o personal”.